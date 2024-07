Se enciende la final: Ex jugador colombiano arremete y dice que a Messi “cualquiera lo puede marcar” - Chilevisión

La previa de la final de la Copa América va tomando color. Ahora, un ex jugador de la Selección de Colombia le bajó el perfil al rendimiento del mismísimo Lionel Messi.

Se trata de Adolfo "Tren" Valencia, quien afirmó que el capitán de Argentina "no es el mismo" de años anteriores, aspecto que debe ser aprovechado por los cafeteros.

La declaración del Tren Valencia que sacó ronchas en Argentina

En concreto, el histórico ex delantero reconoció que los trasandinos son "un rival difícil, campeón mundial, campeón de Copa América, pero los muchachos se tienen mucha confianza".

En cuanto a La Pulga, Valencia aseguró que "ya no es el Messi que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el Barcelona que se sacaba seis, siete, ha perdido velocidad, ha perdido fuerza por los años".

"Ellos (los jugadores) que están jóvenes tienen que saber ese plus que no es el mismo Messi. Di María no es el mismo jugador que conocimos con 23 o 24 años. Eso es una ventaja que tenemos que tratar de aprovechar", agregó en diálogo con TyC Sports.

De hecho, el futbolista que pasó por el Bayern Múnich y el Atlético de Madrid, sentenció que al rosariono "ahora cualquiera lo puede marcar. Sin sacarle los méritos a lo que ha hecho, porque siempre fui muy hincha de él y lo respeté como profesional y persona".

¿Cuándo juegan Argentina y Colombia la final de la Copa América?

Argentina y Colombia disputarán la gran final de la Copa América este domingo 14 de julio a las 20:00 horas de Chile.

El trascendental compromiso se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.