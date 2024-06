Chile vs Argentina: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido por Copa América - Chilevisión

La Selección Chilena disputa un partido fundamental por la Copa América, donde se medirá a Argentina en su segunda presentación por la fase de grupos.

La Roja llega con la obligación de sumar puntos tras el empate ante Perú en su estreno, donde el elenco nacional no mostró su mejor versión.

En caso contrario, el conjunto adiestrado por Ricardo Gareca quedará muy complicado en sus aspiraciones de clasificar a cuartos de final.

Chile vs Argentina por Copa América: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Argentina será transmitido en vivo por Chilevisión, señal que ya te llevó el duelo inaugural y el debut de La Roja.

Además de la TV abierta, este importante encuentro puedes seguirlo de manera online y gratis en chilevisión.cl.

Para eso, solamente tienes que ingresar a nuestro sitio web, ir a la señal online y disfrutar del choque.

¿A qué hora es el partido de Chile ante Argentina?

El compromiso entre chilenos y argentinos comenzará a las 21:00 horas de nuestro país de este martes 25 de junio.