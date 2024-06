A qué hora juega Chile hoy ante Argentina por la Copa América - Chilevisión

La Selección Chilena juega este martes un partido crucial para sus aspiraciones en la Copa América, donde se medirá nada menos que a Argentina.

Tras el magro empate ante Perú en el debut, La Roja choca ante el actual campeón del mundo en un duelo que asoma como muy complicado.

Para el encuentro de esta jornada, el entrenador Ricardo Gareca lamenta la ausencia de Diego Valdés, quien se lesionó en el estreno.

Copa América: ¿A qué hora juega Chile con Argentina?

Chile se medirá a Argentina este martes 25 de junio a partir de las 21:00 horas en el MetLife Staidum de East Rutherford, New Jersey.

Curiosamente, el recinto es el mismo en el que La Roja se impuso a los trasandinos en la final de la Copa América 2016, provocando la renuncia de Lionel Messi a su selección.

¿Dónde ver en vivo el partido de Chile con Argentina por Copa América?

Este tremendo partido será transmitido en vivo por las pantallas de Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura.

Adicionalmente, el compromiso lo podrás ver gratis por medio de la señal online de chilevision.cl.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por la Copa América?