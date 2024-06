Ricardo Gareca anticipó el choque ante Argentina y blindó al criticado Darío Osorio - Chilevisión

La selección chilena disputará este martes su segundo partido en el Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024, cuando enfrente a Argentina.

Los trasandinos son los actuales monarcas del certamen y debutaron con un triunfo 2-0 ante Canadá. En cambio, el elenco nacional tuvo un discreto primer partido y solo pudo empatar sin goles ante Perú.

Este lunes, un día antes del importante compromiso, Ricardo Gareca y Paulo Díaz participaron de una conferencia de prensa, donde adelantaron el duelo ante los dirigidos por Lionel Scaloni.

"Todos sabemos la importancia que tiene Messi. Lógicamente, hay que tomarlo. Siempre es especial a Argentina, más allá de lo que representan, no son enfrentamientos comunes", partió declarando el Tigre.

"Quiero que Chile asuma un protagonismo en el campo, poder desarrollar nuestro juego. Que encontremos nuestra manera de jugar, ir consolidando una manera y enfrentar esta clase de partidos”, agregó el DT.

Sobre el especial duelo de enfrentar a su país, Gareca señaló: "Tengo gente amiga y familia argentina, pero mi familia viene y se pone la camiseta de Chile en el estadio. No cambia nada la nacionalidad, eso se lleva en la sangre, pero hoy ellos me desean que me vaya bien".

Ricardo Gareca blindó al criticado Darío Osorio

Tras el discreto y amargo empate en el debut, muchas críticas cayeron sobre el equipo en especial sobre el joven Darío Osorio, a quien Gareca defendió.

"A los chicos los veo bien, más allá de que esperábamos iniciar el torneo con un triunfo. Anímicamente, los jugadores están recuperados. Osorio arrastraba una lesión de la que está completamente recuperado. Todos confiamos en sus condiciones. Tenemos expectativas en él”, manifestó.

Dónde ver EN VIVO Chile vs Argentina por Copa América

El crucial encuentro lo podrás disfrutar a través de la señal abierta de Chilevision, donde encontrarás una completa cobertura con previa, datos y formaciones del partido, en directo desde el estadio.

Además podrás disfrutar este partido en la señal online de chilevision.cl