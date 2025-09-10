 ¡Rengin será atacada por Tugra! | Adelanto Bahar | Capítulo 99 - Chilevisión
¡Rengin será atacada por Tugra! | Adelanto Bahar | Capítulo 99

Tugra obligará a Rengin a firmar unos misteriosos documentos. Efsun recibirá un fatal diagnóstico, mientras que Evren tomará una radical decisión para alejarse de Bahar.

Emitido el 10/09/2025

RELACIONADOS

03:02

01:04:41

Bahar | Capítulo 98 | ¡Una novia fugitiva!

Bahar colapsó en plena boda y dejó plantado a Evren en el altar, rompiendo su corazón. Timur sufrió un ataque al corazón y desató el caos en la familia. El consejo médico eligió a un nuevo director.

02:33

¿Evren plantado en el altar? | Adelanto Bahar | Capítulo 98

Timur será reemplazado por un nuevo jefe médico. Las dudas de Bahar respecto a su matrimonio la ahogarán en el peor momento, lo que desatará una gran crisis en su relación con Evren.

00:00

Bahar | Capítulo 97 | La pérdida de Bahar y Evren

Bahar fue diagnosticada con un embarazo ectópico, por lo que tuvo que interrumpirlo. Situación que generó gran dolor en Evren. ¿Lograrán salir adelante con su boda?

02:14

¡Malas noticias rodean a Bahar y Evren! | Adelanto Bahar | Capítulo 97

Bahar deberá interrumpir su embarazo al descubrir ciertas complicaciones, lo que romperá el corazón de Evren. Además, ambos celebrarán su boda pero un llamado podría arruinarlo todo.

44:47

Bahar | Capítulo 96 | Las dudas que inquietan a Bahar

Pensar en el compromiso con Evren y en el embarazo está agobiando cada vez más a Bahar. Por su parte, Evren sigue eufórico con la noticia de que será padre. Ambos tendrán una fiesta para dar una sorpresa a sus invitados.

02:40

Rengin tiene un plan para destituir a Timur | Adelanto Bahar | Capítulo 96

Çagla se enterará de una cruda verdad de Tugra. Evren le contará a su hermano que se convertirá en padre, mientras que Rengin hará todo por convertirse en jefe médico del hospital.

44:43

Bahar | Capítulo 95 | ¡El embarazo de Bahar!

Luego de hacerse numerosos test, Bahar descubrió que está esperando un bebé de Evren. Sin embargo, el futuro padre se enteró de la noticia en medio de una compleja situación.

02:23

¡Bahar está embarazada de Evren! | Adelanto Bahar | Capítulo 95

Un examen que no quiso revelar Bahar desatará las sospechas en el hospital sobre la llegada de un hijo. Un doctor filtrará la información a Timur de esta noticia, mientras que Evren se enterará de la peor manera posible.

