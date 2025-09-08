¿Evren plantado en el altar? | Adelanto Bahar | Capítulo 98 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
Timur será reemplazado por un nuevo jefe médico. Las dudas de Bahar respecto a su matrimonio la ahogarán en el peor momento, lo que desatará una gran crisis en su relación con Evren.
Emitido el 08/09/2025
Bahar fue diagnosticada con un embarazo ectópico, por lo que tuvo que interrumpirlo. Situación que generó gran dolor en Evren. ¿Lograrán salir adelante con su boda?
Bahar deberá interrumpir su embarazo al descubrir ciertas complicaciones, lo que romperá el corazón de Evren. Además, ambos celebrarán su boda pero un llamado podría arruinarlo todo.
Pensar en el compromiso con Evren y en el embarazo está agobiando cada vez más a Bahar. Por su parte, Evren sigue eufórico con la noticia de que será padre. Ambos tendrán una fiesta para dar una sorpresa a sus invitados.
Çagla se enterará de una cruda verdad de Tugra. Evren le contará a su hermano que se convertirá en padre, mientras que Rengin hará todo por convertirse en jefe médico del hospital.
Luego de hacerse numerosos test, Bahar descubrió que está esperando un bebé de Evren. Sin embargo, el futuro padre se enteró de la noticia en medio de una compleja situación.
Un examen que no quiso revelar Bahar desatará las sospechas en el hospital sobre la llegada de un hijo. Un doctor filtrará la información a Timur de esta noticia, mientras que Evren se enterará de la peor manera posible.
Antes de una importante obra para la familia de Evren, un malentendido provocado por Timur generó que Cem, su hermano, debiera visitar la cárcel. La incredulidad de Bahar provocó el caos en los pasillos del lugar,
Al ver que Umay sigue juntándose con el hermano menor de Evren, Timur realizará un llamado que podría dejar a Cem en la cárcel. Una situación que hará que Bahar tome una drástica de decisión.