¡Bahar enviará mensaje de ayuda a Evren! | Adelanto Bahar | Capítulo 101 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
Los hombres de Tugra mantienen cautivas a Bahar y Çagla tras descubrir su secreto, por lo que intentarán enviar su ubicación a Evren. ¿Logrará descifrar el mensaje?
Emitido el 16/09/2025
Disponible hasta el 01/10/2025
Bahar, Çagla y Rengin hacen todo lo posible por conseguir pruebas contra Tugra, pero no saben que una persona conspira para que no sigan con la investigación. Parla intenta arreglar la relación entre Cem y Umay.
Rengin le confesó a Çagla y Bahar que fue agredida por Tugra, por lo que idearán un plan para investigar en qué sucio negocio está involucrado. Sin embargo, una inesperada persona le advertirá al agresor.
Tugra sufre de los maltratos y manipulación de Tugra pese a ser advertida por Cagla. Efsun mantiene en secreto su diagnóstico, pero le causa problemas con su hija Seren. Bahar debe lidiar con su corazón roto.
Tugra obligará a Rengin a firmar unos misteriosos documentos. Efsun recibirá un fatal diagnóstico, mientras que Evren tomará una radical decisión para alejarse de Bahar.
Bahar colapsó en plena boda y dejó plantado a Evren en el altar, rompiendo su corazón. Timur sufrió un ataque al corazón y desató el caos en la familia. El consejo médico eligió a un nuevo director.
Timur será reemplazado por un nuevo jefe médico. Las dudas de Bahar respecto a su matrimonio la ahogarán en el peor momento, lo que desatará una gran crisis en su relación con Evren.
Bahar fue diagnosticada con un embarazo ectópico, por lo que tuvo que interrumpirlo. Situación que generó gran dolor en Evren. ¿Lograrán salir adelante con su boda?
Bahar deberá interrumpir su embarazo al descubrir ciertas complicaciones, lo que romperá el corazón de Evren. Además, ambos celebrarán su boda pero un llamado podría arruinarlo todo.