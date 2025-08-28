“Me fui en la volá”: Álvaro cometió gran error con su risotto que lo puso al borde de la eliminación - Chilevisión

¡Preparaciones coreanas! | Adelanto Top Chef VIP 3 | Capítulo 28
Los participantes deberán replicar una preparación coreana para poder optar a ser el Top Chef de la semana. ¿Quién logrará conquistar el paladar del jurado invitado?
Pese a que recibió elogios por su presentación, Álvaro Gómez no calculó bien la cocción de la langosta, provocando curiosas reacciones del jurado. Por otra parte, se excedió con el vino que utilizó en el risotto.
Cuando el chef Benjamín Nast se acercó a la estación del cantante, notó que utilizaría chocolate blanco en la prueba de nominación. Aquel exceso de creatividad preocupó al jurado por el posible resultado de su preparación.
El chef Sergi se sorprendió al descubrir que el caldo de carne del exfutbolista era, en realidad, solo agua con un pequeño trozo de carne. Su risa contagió a los demás jueces, quienes no pudieron contener las carcajadas.