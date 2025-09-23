 “¡Cuidado, mujer!”: Benjamín Nast casi se cortó por brusco movimiento de Yamila Reyna - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

“¡Cuidado, mujer!”: Benjamín Nast casi se cortó por brusco movimiento de Yamila Reyna

El cocinero quiso ayudar a la actriz en la preparación de una corvina, pero un movimiento brusco con el cuchillo de Yamila asustó a Benjamín Nast y le lanzó una advertencia al respecto.

Emitido el 23/09/2025

RELACIONADOS

01:53

¡Una estrecha disputa entre amigas! La nueva nominada que corre peligro de eliminación

Mafe Bertero y Carolina Soto tuvieron que disputar una última prueba para salvarse de la prueba de eliminación, mostrando lo mejor de sí en Top Chef VIP.

01:24

“¡Besos donde quieras!”: Dani Ride se la jugó con piropo subido de tono a Benjamín Nast

El cantante le mandó un particular saludo al cocinero en medio de una importante prueba de nominación, causando muchas risas entre el resto de los participantes en Top Chef VIP.

01:33

“¿Te caía mal?”: La pregunta puntuda de Yamila Reyna que Dani Ride respondió sin filtro

La actriz le hizo una sincera y atrevida pregunta al cantante nacional respecto si le cayó mal durante algún momento de la competencia de Top Chef VIP. Ante ello, Dani Ride no dudó en responderle con total transparencia.

02:07

¡Mostró el anillo orgullosa! Yamila Reyna sacó aplausos al revelar su comprometió con Américo

La actriz lo tuvo muy callado durante el programa, pero Sergi Arola, con una observación muy detallada, se dio cuenta que la comediante se había comprometido con Américo. El resto de los participantes la felicitaron con un aplauso cerrado.

02:01

“¡Cuidado, mujer!”: Benjamín Nast casi se cortó por brusco movimiento de Yamila Reyna

El cocinero quiso ayudar a la actriz en la preparación de una corvina, pero un movimiento brusco con el cuchillo de Yamila asustó a Benjamín Nast y le lanzó una advertencia al respecto.

01:29

“Estamos súper orgullosos de ti”: El tierno mensaje de Sergi Arola a Carolina Soto que la hizo llorar

El chef español se acercó a la mesa de Carolina Soto para entregarle un importante mensaje de apoyo, emocionando a la cantante con la dedicatoria. Sergi Arola aseguró que le enorgullece verla con su chaqueta negra.

01:29

“Me encanta”: Sergi Arola dejó a todos boquiabiertos con un inesperado cambio de look

El cocinero español sorprendió a todos en el estudio de Top Chef VIP cuando llegó con un peinado que no había presentado durante esta temporada del estelar de cocina.

04:12

“Un nivel estratosférico”: Yamila Reyna quedó en shock tras recibir increíble evaluación del jurado

La actriz se emocionó al escuchar los elogios de los chefs por su preparación, donde destacaron su emplatado y un sabor de alto nivel. Tal fue la alegría que Yamila Reyna corrió para abrazar a Sergi Arola.

01:44

“¡Me quería morir!”: Mafe Bertero sufrió insólito chascarro con su recetario en Top Chef VIP

La actriz reveló que se le cayó su recetario a la taza del baño tras un particular incidente, pero lo que fue peor es que la tinta comenzó a desaparecer, eliminando la mayoría de sus recetas.

Publicidad
Publicidad
Publicidad