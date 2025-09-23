“¡Cuidado, mujer!”: Benjamín Nast casi se cortó por brusco movimiento de Yamila Reyna - Chilevisión

¡Una estrecha disputa entre amigas! La nueva nominada que corre peligro de eliminación
Mafe Bertero y Carolina Soto tuvieron que disputar una última prueba para salvarse de la prueba de eliminación, mostrando lo mejor de sí en Top Chef VIP.
La actriz le hizo una sincera y atrevida pregunta al cantante nacional respecto si le cayó mal durante algún momento de la competencia de Top Chef VIP. Ante ello, Dani Ride no dudó en responderle con total transparencia.
La actriz lo tuvo muy callado durante el programa, pero Sergi Arola, con una observación muy detallada, se dio cuenta que la comediante se había comprometido con Américo. El resto de los participantes la felicitaron con un aplauso cerrado.
El chef español se acercó a la mesa de Carolina Soto para entregarle un importante mensaje de apoyo, emocionando a la cantante con la dedicatoria. Sergi Arola aseguró que le enorgullece verla con su chaqueta negra.
La actriz se emocionó al escuchar los elogios de los chefs por su preparación, donde destacaron su emplatado y un sabor de alto nivel. Tal fue la alegría que Yamila Reyna corrió para abrazar a Sergi Arola.