“Si no quieres escuchar, te puedes ir...”: La dura pelea entre chef Fernanda y Rancherita

Durante la presentación de su plato en Top Chef VIP, la cantante fue criticada por su preparación e intentó defenderse de alguna forma. No obstante, a la chef Fernanda Fuentes no le gustó que no acatara las instrucciones y se lo dijo en su cara.