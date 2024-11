“Usted patudamente...”: Nico Brown y chef Fernanda protagonizaron tensa discusión

A la jurado de la competencia no le gustó nada que el actor hablara con la cámara y la acusara de "no ayudarlo" y decidió encararlo en Top Chef VIP. Sin embargo, el intérprete no se quedó callado y ratificó sus dichos.

Emitido el 26/11/2024