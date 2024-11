“¡Se volvió loca!”: Cony Capelli tuvo severo problema con máquina amasadora

Cony Capelli pasó un gran susto en las cocinas de Top Chef VIP cuando no supo controlar una máquina amasadora para hacer su pan. El jurado no le gustó nada lo que vio de la ex Gran Hermano Chile.

Emitido el 20/11/2024