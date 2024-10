“¡Es una falta de respeto!”: Chef Fernanda no le gustó nada las tortas que probó en Top Chef

La competencia no da tregua con los cocineros y los chefs no tienen piedad en criticar los malos platos de los famosos, pero la chef Fernanda no duda apuntar contra los errores en Top Chef VIP.

Emitido el 29/10/2024