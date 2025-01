“The Brutalist”, la cinta candidata al Oscar que utilizó IA para mejorar sus diálogos - Chilevisión

Se consolidó como una de las películas más destacadas al cierre de 2024. Dirigida y producida por Brady Corbet, la cinta se estrenó en septiembre de 2024 durante el 81.° Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió elogios de la prensa especializada.

Sin embargo, las impecables actuaciones de su elenco, con Adrien Brody en el papel de László Tóth, un arquitecto judío que sobrevive al Holocausto y emigra a Estados Unidos, no fueron lo único que generó debate en torno al filme.

Y es que el editor de la cinta, Dávid Jancsó, admitió que durante su realización se utilizó Inteligencia Artificial (IA) para optimizar los diálogos de los actores. “La mayor parte de su diálogo húngaro tiene una parte de mí hablando allí. Tuvimos mucho cuidado en mantener sus actuaciones. Principalmente solo se trata de reemplazar letras aquí y allá”, comentó a Red Shark News.

El MÉTODO

Jancsó declaró que utilizaron un software de IA de origen ucraniano (Respeecher) para que los diálogos en húngaro sonaran auténticos: “Teníamos tanto diálogo en húngaro que realmente necesitábamos acelerar el proceso, de lo contrario, todavía estaríamos en posproducción”.

PELÍCULAS Y EL USO DE IA

El editor de la cinta, que recibió 10 nominaciones a los Premios Oscar 2025, expresó su postura sobre el uso de Inteligencia Artificial en el cine: “Es controvertido en la industria hablar sobre la IA, pero no debería serlo”, sostuvo.

“Deberíamos tener una discusión muy abierta sobre qué herramientas nos puede proporcionar la IA. No hay nada en la película que use IA que no se haya hecho antes”, agregó.

Por su parte, Brady Corbet aclaró que las actuaciones “son completamente propias” y que los intérpretes trabajaron durante meses con un profesor de dialecto.

“Este fue un proceso manual, realizado por nuestro equipo de sonido y Respeecher en postproducción. El objetivo era preservar la autenticidad de las actuaciones de Adrien (Brody) y Felicity (Jones) en otro idioma, no reemplazarlas ni alterarlas y se hizo con el máximo respeto por el arte”, dijo a Deadline.