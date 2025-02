Selena Gómez rompió el silencio ante críticas por Emilia Pérez: “No me arrepiento” - Chilevisión

Selena Gómez fue una de las actrices más criticadas en la polémica película Emilia Pérez, cinta dirigida por el francés Jacques Audiard. Sin embargo, la celebridad rompió finalmente el silencio.

Durante la celebración del Festival de Cine de Santa Bárbara, la cantante aseveró que "no se arrepiente de nada" de su participación en el filme y que interpretaría "una y otra vez" a su personaje.

Selena Gómez y críticas por Emilia Pérez

Tras la ola de críticas a la película que ha sido nominada a 13 premios Oscar, la cantante expresó su opinión de su participación en la producción.

"Elijo seguir orgullosa de lo que he hecho y simplemente estoy agradecida. No me arrepiento de nada y, si pudiera, volvería a hacer esta película una y otra vez", consignó EFE.

Sobre la misma producción y campaña de Netflix para promocionar la cinta, Gómez indicó que "parte de la magia había desaparecido", pero que se siente agradecida con Jacques Audiard por ver en ella "algo más allá de lo obvio".

Polémica del director Jacques Audiard y Karla Sofía Gascón

Más allá de las críticas a la película por parte de la audiencia, el director de la cinta y la actriz española han estado envueltos en diversas controversias por sus dichos en el pasado en las redes sociales.

En el caso del cineasta Jacques Audiard, una declaración previa a la realización de la película, aseguró que la lengua española es de "países modestos, de países en desarrollo, de pobres y migrantes", algo que tuvo que rectificar y aclarar con el pasar de los días.

Por lado de Karla Sofía Gascón, sus tuits en el pasado sobre temáticas como el islam, George Floyd y la comunidad LGTB, ha provocado una serie de comentarios y "funas" que han llevado a Netflix a removerla de su campaña promocional.