¿Las viste todas? Expertos realizan ranking de las 100 mejores películas del siglo XXI - Chilevisión

Las películas y los géneros del cine suelen provocar discusiones entre los fanáticos para elegir cuáles han sido las mejores producciones que ha dado el séptimo arte.

Por ello, el medio The New York Times realizó un extenuante trabajo al someter a votación a más de 500 directores, actores y personalidades expertas en cine en Hollywood para elegir a las mejores cintas estrenadas desde el 1 de enero del 2000 hasta ahora.

Las mejores películas del siglo XXI, según The New York Times

De acuerdo al medio estadounidese, personalidades como Julienne Moore, Guillermo del Toro, Sofia Coppola, Pedro Almodóvar entregaron su veredicto para escoger a las mejores cintas de los últimos 25 años. 100. Superbad (Greg Mottola, 2007) 99. Memories of Muerder (Bong Joon Ho, 2005) 98. Grizzly Man (Wener Herzog, 2005) 97. Gravedad (Alfonso Cuarón, 2013) 96. Black Panther (Ryan Coogler, 2018) 95. La Peor Persona Del Mundo (Joachim Trier, 2021) 94. Minority Report: Sentencia Previa (Steven Spilberg, 2002) 93. Michael Clayton (Tony Gilroy, 2007) 92. Gladiator (Ridley Scott, 2000) 91. Fish Tank (Andrea Arnold, 2010) 90. Frances Ha (Noah Baubach, 2013) 89. Interestelar (Christopher Nolan, 2014) 88. Los Espigadores y La Espigadora (Agnès Varda, 2001) 87. El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (Peter Jackson, 2001) 86. Past Lives (Celine Song, 2023) 85. El Reportero: La leyenda de Ron Burgundy (Adam Mckay, 2004) 84. Melancolía (Lars Von Trier, 2011) 83. Inside Llewyn Davis (Ethan Coen And Joel Coen, 2023) 82. The Act of Killing (Joshua Oppenheimer and Anonumous, 2013) 81. El Cisne Negro (Darren Aronnofsky, 2010) 80. Volver (Pedro Almodóvar, 2006) 79. El Árbol de la Vida (Terrence ) 78. Aftersun (Charlotte Wells, 2022) 77. Todo en Todas Partes al MIsmo Tiempo (Daniel Kwan and Daniel Scheinert, 2022) 76. ¿Dónde Estás, Hermano? (Ethan Coen And Joel Coen, 2000) 75. Amor (Michael Haneke, 2012) 74. El Proyecto Florida (Sean Baker, 2017) 73. Ratatouille (Brad Bird, 2007) 72. Carol (Todd Haynes, 2015) 71. La Gran Estafa (Steven Sodebergh, 2001) 70. Déjame Entrar (Tomás Alfredson, 2008) 69. Under The Skin (Jonathan Glazer, 2014) 68. The Hurt Locker (Kathryn Bigelow, 2009) 67. Tár (Todd Field, 2002) 66. Spotlight (Tom McCarthy, 2015) 65. Oppenheimer (Christopher Nolan, 2023) 64. Gone Girl (David Fincher, 2014) 63. Little Miss Sunshine (Jonathan Daylon And Valerie Faris, 2006) 62. Memento (Christopher Nolan, 2001) 61. Kill Bill: Vol. 1 (Quentin Tarantino, 2003) 60. Whiplash (Damien Chazelle, 2014) 59. Toni Erdmann (Maren Ade, 2016) 58. Uncut Gems (Benny Safdie And Josh Sadfie, 2019) 57. Best in Show (Christopher Guest, 2000) 56. Punch-Drunk Love (Paul Thomas Anderson, 2002) 55. Inception (Christopher Nolan, 2010) 54. El Laberinto del Fauno (Guillermo del Toro, 2006) 53. Borat (Larry Charles, 2006) 52. La Favorita (Yorgos Lanthimos, 2018) 51. 12 Años de Exclavitud (Steve Mcqueen, 2013) 50. Up (Pete Docter, 2009) 49. Antes del Atardecer (Richard Linklater, 2004) 48. La Vida de los Otros (Florian Henckel Von Donnersmarck, 2007) 47. Casi Famosos (Cameron Crowe, 2000) 46. Roma (Alfonso Cuarón, 2018) 45. Moneyball (Bennett Miller, 2011) 44. Eráse una vez en... Hollywood (Quentin Tarantino, 2019) 43. Oldboy (Park Chan-Wook, 2005) 42. The Master (Paul Thomas Anderson, 2012) 41. Amélie (Jean-Pierre Jeunet, 2001) 40. Yi Yi (Edward Yang, 2000) 39. Lady Bird (Greta Gerwing, 2017) 38. Retrato de una Mujer en Llamas (céline Sciamma, 2019) 37. Call Me By Your Name (Luca Guadagnino, 2017) 36. Un Hombre Serio (Ethan Coen And Joel Coen, 2009) 35. Un Profeta (Jacques Audiard, 2010) 34. Wall-E (Andrew Stanton, 2008) 33. Una Separación (Asghar Farhadi, 2011) 32. Damas en Guerra (Paul Feig, 2011) 31. Los Infiltrados (Martin Scorsese, 2006) 30. Perdidos en Tokio (Sofia Coppola, 2003) 29. La Llegada (Denis Villeneuve, 2016) 28. Batman: The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008) 27. El Ladrón de Orquídeas (Spike Jonze, 2002) 26. Anatomy of a Fall (Justine Triet, 2023) 25. El Hilo Fantasma (Paul Thomas Anderson, 2017) 24. Her (Spike Jonze, 2013) 23. Boyhood: Momentos de una Vida (Richard Linklater, 2014) 22. El Gran Hotel Budapest (Wes Anderson, 2014) 21. Los Excéntricos Tenenbaums (Wes Anderson, 2001) 20. The Wold of Wall Street (Martin Scorsese, 2013) 19. Zodiac (David Fincher, 2007) 18. Y tu mamá también (Alfonso Cuarón, 2002) 17. Brokeback Mountain (Ang Lee, 2005) 16. El Tigre y el Dragón (Ang Lee, 2000) 15. Ciudad de Dios (Fernando Meirelles, 2003) 14. Inglourious Basterds (Quentin Tarantino, 2009) 13. Niños del Hombre (Alfonso Cuarón, 2006) 12. Zona de Interés (Jonathan Glazer, 2023) 11. Mad Max: Fury Road (George Miller, 2015)

Top 10 películas del siglo XXI

A continuación, The New York Times expuso cuáles son las mejores películas del siglo XXI de acuerdo a la votación de cientos de personas ligadas al séptimo arte.

10. The Social Network (David Fincher, 2010)

9. El Viaje de Shihiro (Hayao Miyazaki, 2002)

8. Get Out (Jordan Peele, 2017)

7. Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo (Michel Gondry, 2004)

6. No Country For Old Men (Ethan Coen And Joel Coen, 2007)

5. Haz de Luna (Barry Jenkins, 2016)

4. Deseando Amar (Wong Kar-Wai, 2001)

3. There Will be Blood (Paul Thomas Anderson, 2007)

2. Mulholland Drive (David Lynch, 2001)

1. Parasite (Bong Joon Ho, 2019)