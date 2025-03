¡Incumplió el código! Adam Sandler se robó las miradas en los Oscar por su particular vestimenta - Chilevisión

En esta nueva edición de los premios Oscar, Adam Sandler hizo de las suyas y tomó por sorpresa a los asistentes al presentarse con una vestimenta muy particular.

En medio de la ceremonia, Connor O'Brien, el anfitrión de esta edición 2025 de los premios, le llamó la atención al reconocido actor por incumplir con la etiqueta que exige el evento.

¿Cómo fue vestido Adam Sandler?

El protagonista de Son como Niños atendió la ceremonia de los Oscar vestido una camisa tropical, una chaqueta turquesa, shorts deportivos, zapatillas doradas con calcetines blancos.

Un atuendo casual que generó las risas de los asistentes y también de los usuarios de redes sociales que destacaron aquel inesperado look.

"Estás vestido como un hombre que juega video póker a las dos de la mañana", le recalcó el anfitrión Connor O'Brien, generando las carcajadas del público.

Adam Sandler le siguió el juego y lejos de ofenderse le respondió: "Nadie pensó en lo que llevaba puest hasta que lo dijiste. Me gusta mi aspecto".

"No me importa lo que me pongo y lo que no me pongo", argumentó relajado ensu puesto.

Reacciones en redes sociales

Los cibernautas no dejaron pasar aquel intercambio, quienes aplaudieron la actitud del actor.

“Yo soy Adam Sandler en mi casa criticando todos los vestidos de los Oscar”; "En los cócteles elegantes me siento Adam Sandler"; "Nunca me harán odiarte"; "Adam Sandler me representa", fueron algunos de los comentarios