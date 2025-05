Henry Cavill audicionó para Harry Potter y su papel se lo quedó Robert Pattinson: “No estuvo bien” - Chilevisión

Henry Cavill, uno de los actores más reconocidos de la actualidad debido a sus papeles en The Witcher y Superman en el universo DC, sorprendió a todos sus seguidores al revelar que estuvo a nada de entrar a Hogwarts, la escuela de magia y hechicería.

Y no es broma. El intérprete confesó que audicionó para interpretar a Cedric Diggory en El Cáliz de Fuego (2005), rol que finalmente obtuvo Robert Pattinson.

Pese a que no hay nada confirmado, es probable que el actor de Crepúsculo, El Faro, Tenet y Batman, consiguiera el papel debido a su edad, ya que es tres años menor que Cavill, quien expresó que su audición “no estuvo bien”.

Un material digno de ser guardado en Gringotts

“Sí, lo recuerdo, definitivamente hice el casting para esa... y no me la dieron”, declaró el actor, según recogió Meristation.

“La audición pudo haber ido bien, o pudo haber ido fatal. Seguro que alguien tiene material que, con suerte, está guardado bajo llave y nunca se verá. Pero sí, no me la dieron. No estuvo bien”, complementó.

Sin embargo, pareciera que su casi participación en la saga creada por J. K. Rowling no afectó para nada en su carrera profesional: Cavill ha tenido una exitosa trayectoria con roles importantes en cine y televisión y dentro de poco liderará una nueva serie basada en el universo de Warhammer 40K.