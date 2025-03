Actriz de Stranger Things se une al cast de Spider-Man 4: ¿A quién interpretará? - Chilevisión

La talentosa Sadie Sink, famosa por su papel en Stranger Things, ha sido confirmada como parte del elenco de Spider-Man 4, la esperada continuación de la saga protagonizada por Tom Holland.

Pese a que Marvel ni los representantes de la interprete han hecho declaraciones oficiales, La noticia fue reportada por Deadline Hollywood.

¿Qué papel jugará en la historia?

El personaje de Sink aún es un misterio, pero los rumores apuntan a que podría interpretar a Jean Grey, icónica mutante de los X-Men. Este dato fue inicialmente difundido por The Insneider y ha cobrado fuerza entre los fanáticos, aunque no ha sido confirmado oficialmente.

La película retomará los eventos de Spider-Man: No Way Home, donde Peter Parker quedó en el anonimato tras sacrificar su identidad para salvar el multiverso. Su rodaje comenzará este año, una vez que Holland finalice su participación en The Odyssey, el nuevo largometraje histórico de Christopher Nolan.

¿El inicio de los X-Men en el UCM?

La posible inclusión de Jean Grey refuerza la teoría de que Spider-Man 4 podría marcar el inicio de los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Incluso Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, adelantó en un evento en Singapur que los fanáticos verán "algunos personajes de X-Men que quizás reconozcan" en las próximas películas del UCM.

¿Cuándo se estrena Spider-Man 4?

La película llegará a los cines el 31 de julio de 2026 y promete ser una de las entregas más emocionantes de la saga. Con la posible integración de los X-Men, el UCM podría estar a punto de dar un giro realmente épico.