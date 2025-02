Las razones del quiebre entre las gemelas Denisse y Daniella Campos: No se ven hace 20 años - Chilevisión

Tras el violento episodio que protagonizó Denisse Campos en un bar en Viña del Mar, que terminó con la periodista siendo formalizada, volvió a flote su conocido distanciamiento y quiebre con Daniella Campos, su hermana gemela.

Las ex modelos siguen separadas y pocas veces han aclarado qué fue lo que sucedió entre ambas, algo que ha causado un profundo dolor en el núcleo familiar de las personalidades.

Sin embargo, en algunas ocasiones, tanto Daniella como Denisse han dado pistas de lo que podría haber sucedido y las razones de este conflicto que no parece tener fin.

El quiebre de Daniella Campos y Denisse Campos

Versión Denisse Campos

En el año 2017, Denisse estuvo en Primer Plano y entregó un pequeño atisbo de una de las razones principales de su ruptura con su hermana gemela.

De acuerdo a la periodista, Daniella Campos supuestamente habría tenido un affaire con una de sus ex parejas, siendo uno de los desencadenantes de su quiebre.

"Mientras yo estaba enferma, con cáncer en ese tiempo, la señorita (Daniella) durmió con un pololo mío y, como ella también tenía a mi nana, le sirvió el desayuno", expresó en Primer Plano.

Asimismo, en el programa de farándula, Dennise acusó a Daniella de haber tenido "envidia" de su vida y que no habría podido con su "individualidad", agregando que su hermana "nunca superó el tema gemelar".

Versión Daniella Campos

En el caso de la ex modelo, muy pocas veces se ha referido directamente a qué produjo el quiebre con su gemela, pero ha dado luces de la profundidad del conflicto.

Durante una breve declaración en TV+, Daniella comentó cuál era su situación con su hermana, señalando que siguen con poca comunicación entre ellas.

"El tema de mi hermana no es solo conmigo, es con otros de mis hermanos también. Vivir esta guerra cruzada, mi mamá debió haberlo pasado pésimo. Mi mamá sabe que yo nunca he hecho descargos contra mi hermana", indicó en Sígueme.

Sobre lo mismo, la opinóloga agregó que "yo he hablado de que no estamos juntas, pero nunca he dado los motivos en la TV porque son cosas súper personales y familiares. Hay un límite".

Finalmente, Daniella Campos confirmó que lleva más de 20 años sin compartir con Denisse Campos, asegurando que la situación "es triste" ya que "mi hija ni siquiera sabe que existe".