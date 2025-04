Justin Bieber preocupa a sus fanáticos con erráticos nuevos registros de su estadía en Coachella - Chilevisión

Justin Bieber continúa haciendo noticia fuera de los escenarios, esto luego que en la última edición de Coachella 2025 se registraran erráticos videos del artista canadiense que tiene preocupados a sus fans.

El cantante pop, que ha tenido que lidiar con una serie de rumores de un presunto quiebre sentimental con Hailey Bieber, ahora vuelve a estar en las portadas de los tabloides de todo el mundo.

Justin Bieber y errático video en Coachella 2025

En un video que se viralizó a través de Tiktok, se observa al artista disfrutando del espectáculo de Kendrick Lamar y su éxito Not Like Us, junto a un amigo.

Sin embargo, los fanáticos no tardaron en expresar su profunda preocupación por el estado en que se encontraría Justin Bieber, quienes consideran que no estaría en su mejor condición física ni mental.

Por ahora, el cantante no se ha referido a estos rumores y solo ha compartido contenido en sus redes sociales relacionado con su paso como público en el Festival de Coachella.