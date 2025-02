¿Cuál fue el origen de la Gala del Pueblo de Naya Fácil? Este fue el desaire que desencadenó todo - Chilevisión

Cada vez queda menos para presenciar la La Gala del Pueblo organizada por Naya Fácil, un evento creado luego de un gran desaire que sufrió la actual reina del Festival de Viña del Mar.

Esta celebración se llevará a cabo el mismo día de la Gala de Viña, esto como una forma de protesta de parte de la embajadora de la última edición del certámen.

¿Cómo se creó la Gala del Pueblo?

A medida que se anunciaban los invitados para este evento oficial, el llamado que esperaba Naya Fácil para asistir a la gala jamás se concretó.

Esta situación desencadenó su total indignación y lo hizo público a través del programa Plan Perfecto, donde no ocultó su molestia por no ser invitada a esta tradicional ceremonia.

"Yo quería preparar un vestuario lindo, desfilar en la gala siendo embajadora del 2024, pero hasta la fecha todavía no he recibido ninguna invitación formal", reclamó en aquella oportunidad.

Fue en esa misma instancia donde acusó una "clara discriminación" en su contra ya que Nicolás Solabarrieta, su compañero de reinado, sí fue citado al evento.

Tras su descargo, Cecilia Gutiérrez le reveló que tras contactarse con los organizadores de la gala, le revelaron la verdadera razón del por qué no fue considerada.

"No te voy a mentir, pero suena a mentira (...) Me dice: 'No se nos ocurrió el nombre de Naya Fácil'", señaló la periodista sorprendiendo a Naya Facil.

La drástica decisión de Naya Fácil

La actual embajadora del Festival de Viña no se iba a quedar de brazos cruzados y sorprendió a todos al revelar en sus redes sociales que organizaría su propia gala el 21 de febrero.

Este evento alternativo captó rápidamente la atención del público, esto luego de que Naya anunciara que importantes rostros de la TV, influencer y rostros del espectáculo nacional participarían en él.