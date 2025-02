El real origen de la feroz pelea de Cony Capelli y Daniela Aránguiz: Tienen en común a Jorge Valdivia - Chilevisión

Cony Capelli y Daniela Aránguiz están en una guerra declarada. Tras la dura pelea que ambas mantuvieron en Plan Perfecto, las personalidades no parecieran tener un punto de encuentro respecto a Jorge Valdivia, quien sería el responsable de esta "mala onda".

Sin embargo, el origen de este conflicto comenzó luego que la propia ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile revelara que tuvo una relación sentimental con el ex jugador de fútbol hace algunos años, algo que la ex Mekano sacó a flote este miércoles.

Cómo fue la relación de Cony Capelli y Jorge Valdivia

Fue el noviembre del 2023 cuando, de manera sorpresiva, la bailarina le confesó a Michael Roldán - quien visitaba la casa más famosa del mundo-, que había tenido un romance con el ex futbolista, detallando cómo fue su vínculo sentimental.

"Fueron como dos meses. En todo el momento en que nosotros salimos fue cuando él estaba separado. Igual fue heavy porque viví muchos momentos con él de esa parte (separación con Aránguiz)", comentó Cony Capelli en dicha instancias.

"Fue complicado. Yo no me había dado cuenta del impacto que era ser conocido (...) nos íbamos a restaurantes, nos íbamos a dar un beso y la gente nos sacaba fotos", agregó la bailarina en el reality.

Por último, el quiebre se produjo cuando, después de que Valdivia la haya invitado a Argentina, el ex futbolista decidió no responderle más.

"Él me invitó a un matrimonio en Buenos Aires y, de un día para otro, dejó de contestarme WhatsApp y me enteré que fue con la Daniela. (Yo) tenía el vestido listo, compré todo, me mandó los pasajes y me dejó de contestar. Estaba para la cag...", aclaró.

Polémica de Daniela Aránguiz con Cony Capelli en Plan Perfecto

A pesar que parecía ser un capítulo cerrado, la ex Mekano tuvo un contacto telefónico con el espacio de Diana Bolocco y le lanzó una fuerte indirecta a la bailarina.

"Yo sé que dejó a una niña con un vestido plantado y está ahí en el panel, pero esa no es mi culpa tampoco", fue parte lo que dijo Daniela Aránguiz en Plan Perfecto en referencia al incidente del matrimonio de Buenos Aires.

Ante ello, la bailarina le replicó con un "Me parece de una bajeza... Saliste a defender a la Maite, ahora te pones a pelear por Jorge. Te pones a tirarme palos por Jorge cuando yo estuve con él cuando no estaba contigo".

La ex Mekano, finalmente, terminó el contacto con el programa con un: "Yo pienso que estás picada un poco porque te dejaron plantada con el vestido, si quieres te lo pago".