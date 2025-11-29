Darkiel encendió la Teletón 2025 con su energía urbana y entregó aporte solidario - Chilevisión

Darkiel encendió la Teletón 2025 con su energía urbana y entregó aporte solidario
El artista urbano Darkiel brilló en Teletón 2025 con un show cargado de ritmo, emoción y un aporte que marcó su presentación. Mira el show completo aquí.
Su esperada presentación partió con “Lloviendo estrellas”, una canción que encendió la noche antes de darle paso a otras canciones icónicas. Siendo el primer artista en presentarse, ¡abrió la jornada con broche de oro!
El grupo dance cover tributo a la banda surcoreana Loona y ganadoras del K-pop World Festival, subió al escenario de la Teletón, prendiendo al público con sus mejores éxitos y demostrando su extraordinario talento de coordinación.