 Darkiel encendió la Teletón 2025 con su energía urbana y entregó aporte solidario - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Darkiel encendió la Teletón 2025 con su energía urbana y entregó aporte solidario

El artista urbano Darkiel brilló en Teletón 2025 con un show cargado de ritmo, emoción y un aporte que marcó su presentación. Mira el show completo aquí.

Emitido el 29/11/2025

RELACIONADOS

09:47

Darkiel encendió la Teletón 2025 con su energía urbana y entregó aporte solidario

El artista urbano Darkiel brilló en Teletón 2025 con un show cargado de ritmo, emoción y un aporte que marcó su presentación. Mira el show completo aquí.

08:08

Teletón 2025 vibró con La Nueva Ola: Así fue su aplaudida presentación

La Nueva Ola tomó el escenario en Teletón 2025 con José Alfredo “Pollo” Fuentes, Gloria Benavides y los Hermanos Zabaleta, en un show cargado de nostalgia. Revive el show aquí.

15:11

NOCHE DE CLÁSICOS: Yuri, Emmanuel, Lucero y Mijares hicieron vibrar al público en la Teletón 2025

El icónico cuarteto mexicano “Entre Amigos” se hicieron presente en esta nueva edición de la cruzada solidaria interpretando sus mejores éxitos, emocionando al público del Teatro Teletón.

15:23

Cristian Castro en Teletón 2025 | El artista mexicano se tomó el escenario con sus mejores éxitos

Su esperada presentación partió con “Lloviendo estrellas”, una canción que encendió la noche antes de darle paso a otras canciones icónicas. Siendo el primer artista en presentarse, ¡abrió la jornada con broche de oro!

08:22

Gino Mella y Jairo Vera en Teletón 2024: Revive la presentación de los artistas urbanos

¡El género urbano se hizo presente en el Teatro Teletón! Gino Mella se presentó junto a Jairo Vera en el escenario de la Teletón 2024 para dar su apoyo a la causa solidaria. Revive su increíble presentación.

09:35

¡Con sus mejores éxitos! La Mosca Tse Tse dijo presente en Teletón 2024

El grupo argentino no se quiso quedar fuera de las 27 horas de amor y cruzaron la cordillera para animar al público del Teatro Teletón con sus mejores éxitos.

07:05

Karla Melo se lució en el Teatro Teletón: Revive aquí su presentación junto a Loyaltty

Las artistas nacionales derrocharon su talento al ritmo de la cumbia y el trap, alentando a que el público continúe disfrutando de la cruzada solidaria y recordando que ¡NECESITAMOS DE SU APORTE!

10:11

¡Las mujeres lo aman! Teatro Teletón se rindió al romanticismo de Paolo Meneguzzi

El popular cantante suizo sorprendió al Teatro Teletón con sus éxitos llenos de romanticismo. Puedes revisar la presentación completa de Paolo Meneguzzi acá.

09:21

¡Sorprendente! Adhara K-Pop prendió al publico con increíble coordinación en Teletón 2023

El grupo dance cover tributo a la banda surcoreana Loona y ganadoras del K-pop World Festival, subió al escenario de la Teletón, prendiendo al público con sus mejores éxitos y demostrando su extraordinario talento de coordinación.

Publicidad
Publicidad
Publicidad