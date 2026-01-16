 Recorriendo la costa de Pichidangui | De playa en playa | Sabingo - Chilevisión
Recorriendo la costa de Pichidangui | De playa en playa | Sabingo

Juan Pablo Queraltó volvió a la Región de Coquimbo para visitar una de sus playas más concurridas y populares del litoral de la zona norte del país.

Emitido el 15/01/2026

54:27

Descubriendo la entretención y las calentitas costas en Aruba | De playa en playa | Sabingo

Juan Pablo Queraltó viajó hasta Aruba, uno de los países con las mejores playas en el mundo, para conocer toda la entretención y la cálida recepción de su gente con los turistas.

