Productos deliciosos y emprendimientos familiares | Sabingo | Capítulo 23 de noviembre - Chilevisión

Productos deliciosos y emprendimientos familiares | Sabingo | Capítulo 23 de noviembre
En un nuevo capítulo de Sabingo, conocemos las historias de distintas familias y sus emprendimientos, demostrando su vocación por los productos nacionales.
En Sabingo conocimos los rincones más ocultos a lo largo del país para divulgar las increíbles historias de familias que sacan adelante sus tradiciones. Además de descubrir los ritmos nacionales que más nos enorgullecen.
En un nuevo Sabingo, nuestros queridos rostros visitaron todo el territorio nacional, e incluso un sector de España, para entregar lo mejor de su cultura, gastronomía y experiencias en un capítulo inolvidable y lleno de risas.
Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber conocieron la historia de la mujer detrás del canal de YouTube, “Las recetas de mi madre”. También fueron a Viña para conocer la marisquería “La consentida” antes de llegar a Cunco para celebrar sus tradiciones.
Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber hicieron un recorrido por Chile y su tremenda variedad de restaurantes y platillos. Después de deliciosas recomendaciones gastronómicas, presenciaron el pastel de choclo más grande del país.
En este capítulo de Sabingo, JP Queraltó y Emilia Daiber recorrieron distintas picadas tanto carnívoras como veganas, e incluso conocieron sabores internacionales para chuparse los dedos. Además, pasaron por un emprendimiento de panadería andante.