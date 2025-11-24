Productos deliciosos y emprendimientos familiares | Sabingo | Capítulo 23 de noviembre - Chilevisión

Recetas virales, mariscos y La Fiesta del digüeñe | Sabingo | Capítulo 2 de noviembre

Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber conocieron la historia de la mujer detrás del canal de YouTube, “Las recetas de mi madre”. También fueron a Viña para conocer la marisquería “La consentida” antes de llegar a Cunco para celebrar sus tradiciones.