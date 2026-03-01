 Productos de calidad y familias trabajadoras | Sabingo | Capítulo 1 de marzo - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Productos de calidad y familias trabajadoras | Sabingo | Capítulo 1 de marzo

En un nuevo capítulo de Sabingo, conocemos las sorprendentes historias de familias emprendedoras con trabajos que ayudan al bienestar de sus pueblos con sus productos.

Emitido el 01/03/2026

RELACIONADOS

48:07

Productos de calidad y familias trabajadoras | Sabingo | Capítulo 1 de marzo

En un nuevo capítulo de Sabingo, conocemos las sorprendentes historias de familias emprendedoras con trabajos que ayudan al bienestar de sus pueblos con sus productos.

01:34:52

Deliciosos productos y familias que emprenden | Sabingo | Capítulo 28 de febrero

En este nuevo capítulo de Sabingo, conoceremos las historias de diversas familias y sus emprendimientos, quienes con esfuerzo y dedicación impulsan sus negocios y ponen en valor la calidad y tradición de los productos nacionales.

01:12:18

Emprendedores y tradiciones | Sabingo | Sábado 21 de febrero

Acompaña a Emilia Daiber a conocer historias de diversos rincones de nuestro país. Además, Sergi Arola protagonizó un emotivo capítulo de Sabores de Mercado y Juan Pablo Queraltó sorprendió con una nueva ruta en A orillas del Camino.

01:00:42

Fiestas en regiones y panoramas para mascotas | Sabingo | Capítulo 8 de febrero

Acompaña a Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó a conocer historias de emprendedores de diversos rincones de nuestro país. Además, descubre nuevas maravillas naturales y gastronomía de intensos sabores.

39:33

¡Sabores que endulzan y rincones que encantan! | Sabingo | Capítulo 7 de febrero

Acompaña a Emilia Daiber y a Juan Pablo Queraltó a recorrer distintos rincones de nuestro país para conocer historias de emprendimientos y las recetas de la más exquisita gastronomía chilena.

01:07:02

Gastronomía e historias de fundaciones | Sabingo | Capítulo 1 de febrero

Acompaña a Emilia Daiber y a Juan Pablo Queraltó a conocer diversas historias de emprendimientos en varios rincones de nuestro país. Además, revisamos el origen de la fundación Stuka y disfrutamos la fiesta de la carbonada de locos.

42:32

Emprendimientos para chuparse los dedos | Sabingo | Capítulo 31 de enero

En este capítulo de Sabingo, JP Queraltó y Emilia Daiber conocieron la historia de una emprendedora que trabaja en una parada imperdible para camioneros. Luego, llegaron a Providencia para probar los deliciosos helados artesanales de “Calicó”.

01:18:52

Mujeres emprendedoras y picadas históricas | Sabingo | Capítulo 24 de enero

JP Queraltó y Emilia Daiber conocieron las historias de dos grandes mujeres: una es la “tejedora de Lo Gallardo”; la otra cumplió el sueño de tener su propio restaurante. ¡También aprendimos la trayectoria de una picada alemana de Providencia!

53:17

Quesos de Chanco y caletas con historia | Sabingo | Capítulo 17 de enero

JP Queraltó conoció las historias de Quichiuto, una zona costera donde los carpinteros y pescadores mantienen vivas las tradiciones. También, recorrió un emprendimiento familiar en Loanco antes de visitar Chanco ad portas de su icónico festival.

Publicidad
Publicidad
Publicidad