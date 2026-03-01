Productos de calidad y familias trabajadoras | Sabingo | Capítulo 1 de marzo - Chilevisión

Productos de calidad y familias trabajadoras | Sabingo | Capítulo 1 de marzo
En un nuevo capítulo de Sabingo, conocemos las sorprendentes historias de familias emprendedoras con trabajos que ayudan al bienestar de sus pueblos con sus productos.
En este nuevo capítulo de Sabingo, conoceremos las historias de diversas familias y sus emprendimientos, quienes con esfuerzo y dedicación impulsan sus negocios y ponen en valor la calidad y tradición de los productos nacionales.
Acompaña a Emilia Daiber y a Juan Pablo Queraltó a conocer diversas historias de emprendimientos en varios rincones de nuestro país. Además, revisamos el origen de la fundación Stuka y disfrutamos la fiesta de la carbonada de locos.
En este capítulo de Sabingo, JP Queraltó y Emilia Daiber conocieron la historia de una emprendedora que trabaja en una parada imperdible para camioneros. Luego, llegaron a Providencia para probar los deliciosos helados artesanales de “Calicó”.
JP Queraltó y Emilia Daiber conocieron las historias de dos grandes mujeres: una es la “tejedora de Lo Gallardo”; la otra cumplió el sueño de tener su propio restaurante. ¡También aprendimos la trayectoria de una picada alemana de Providencia!
JP Queraltó conoció las historias de Quichiuto, una zona costera donde los carpinteros y pescadores mantienen vivas las tradiciones. También, recorrió un emprendimiento familiar en Loanco antes de visitar Chanco ad portas de su icónico festival.