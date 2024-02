“He venido a quitarles todo”: Murat se vengó de Damla y la dejó en la ruina

Luego de lograr que la policía no lo siga más, Murat fue en busca de Damla para recuperar el dinero que le robó. El hombre consiguió chantajear a su ex con las pruebas de la muerte de Koray y no le quedó de otra que traspasar todo.