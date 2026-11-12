Volkan revelará a Asya una pista clave de Aras | Capítulo 81 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Leyla se reunirá con Aras para mostrarle pruebas de que es su esposa e intentará convencerlo de que ambos tienen un buen matrimonio, sin saber que él tiene muy claro el porqué de su ruptura.

Por su parte, Volkan continúa con su incesante búsqueda para descubrir la verdadera personalidad de Aras y alejarlo de Asya para siempre, encontrándose con un antecedente que podría cambiar todo.

Mientras tanto, la doctora tendrá una profunda conversación con Ali para entender su rebelde comportamiento.

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