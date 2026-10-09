Un oscuro secreto del pasado de Asya será revelado | Capítulo 59 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Asya comenzará a descubrir nuevos detalles sobre el pasado de sus padres, luego de enterarse de conocer a una misteriosa persona que podría cambiar su forma de ver a su propia familia.

Por otro lado, los conflictos familiares continuarán escalando y las antiguas traiciones saldrán a la luz, mientras Derin amenaza a su cómplice para mantener oculta la verdad sobre su secuestro.

Además, Gönül liderará sus propias batallas contra Bahar y Selçuk, quienes amenazan con arruinar la imagen de su familia, mientras se enfrenta a los escandalosos secretos de su propia hija.

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