Leyla provocará a Asya y ella no se quedará de brazos cruzados | Capítulo 82 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Asya pondrá en marcha un plan para propiciar un encuentro entre Aras y Leyla, luego de que esta última fuera a su consulta para provocarla con una insólita noticia.

Mientras tanto, Gönül tendrá un tenso enfrentamiento con Derin por involucrarse en los asuntos de Aras y Leyla, pero sus propios problemas amorosos también comenzarán a complicarse cuando reciba fotografías de Haluk compartiendo una comida con otra mujer.

En paralelo, Haluk confrontará a Volkan por su intención de obtener la custodia de Zeynep y le propondrá un acuerdo que podría cambiar el rumbo de la disputa.

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