La esposa de Aras descubre la verdad | Capítulo 79 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Bahar continúa recuperándose tras el susto de casi perder a su bebé, situación que podría abrir el camino a una reconciliación con Melih.

Por su parte, Volkan le revela a Derin las condiciones que exige para concretar el divorcio. Una de ellas será quedarse con la custodia total de su hija.

Mientras tanto, Leyla descubrirá que su esposo Aras ha perdido la memoria, por lo que Kadir hará todo lo posible para impedir que se encuentren, especialmente porque Asya se encuentra junto a él.

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