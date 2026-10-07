Derin quedó atrapada en su mentira junto a Derya | Capítulo 57 | Traicionada

En un nuevo capítulo de Tracionada: Historia de un engaño, Derin se vio obligada a ir al hospital a ver su supuesto embarazo, algo que puso a Derya en aprietos y que Volkan presenció personalmente.
Asya, que está recuperando su vida una vez más, sigue adelante con su proyecto de instalar su propia consulta médica, pero un recuerdo del pasado caló hondo en la doctora.
El arquitecto, muy confundido y rezagado a la vida que le tocó, es seducido por su esposa para retomar un proyecto familiar que parece del todo fallido.
No te pierdas todos los detalles del capítulo de Traicionada: Historia de un engaño. Puedes conocer de manera anticipada qué ocurrirá en la serie a través de la app MiCHV. Los capítulos están siempre disponibles desde las 17:00 horas en dispositivos iPhone y Android, además de Smart TV y en michv.cl.