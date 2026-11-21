En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Bahar recibirá preocupantes noticias de Derya sobre su salud, dejándola angustiada ante la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con su embarazo.

Por otro lado, Derin continuará manipulando a Selçuk y buscará apartar a Nil de su camino. Sin embargo, sus maniobras comenzarán a generar nuevos enfrentamientos, especialmente después de que publique una fotografía sin el consentimiento de Ceren.

En paralelo, Leyla insistirá en que su intención es salvar su matrimonio con Aras, aunque él volverá a dejarle claro que está enamorado de Asya y que no será parte del juego al que está tratando de meterlos.

Adelántate a los próximos acontecimientos de Traicionada: Historia de un engaño y descubre cómo continuarán las historias de sus protagonistas. Los episodios están disponibles desde las 17:00 horas en MiCHV, en la aplicación para iPhone y Android, Smart TV y en michv.cl.

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