Asya expuso el secreto más personal y doloroso de Derin | Capítulo 60 | Traicionada

En un nuevo capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Asya y Volkan asistirán a una fiesta familiar para mostrar sus avances en tener una relación más formal y respetuosa por su hijo.

Sin embargo, Derin se entera y logra entrometerse en la celebración, poniendo en evidencia a la doctora, que terminará ridiculizándola al hablarle del aborto que le ocultó a su esposo.

En una pequeña tregua entre las mujeres, la doctora le pide que sincere su postura con Volkan y que no le oculte sus problemas personales. Por ahora, pareciera que la médico tiene un plan.

Todo esto y más detalles del episodio de Traicionada: Historia de un engaño. Anticípate al estreno en televisión con MiCHV. Encuentra los capítulos desde las 17:00 horas en la app, disponible para dispositivos iPhone y Android, además de Smart TV y en michv.cl.