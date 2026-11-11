Aras buscará alejar a Leyla y Volkan enfrenta una nueva disputa familiar | Capítulo 80 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Leyla descubrirá que Aras perdió la memoria y que su pasado podría estar más cerca de lo que imagina. Ante esta situación, el hombre hará lo posible para cortar todo vínculo con ella y no perder a Asya en el proceso.

Por otro lado, Volkan descubrirá a Ali y a un grupo de compañeros a punto de protagonizar una pelea, mientras su hijo, molesto con Asya, hará una dura amenaza contra ella.

A esto se sumará una nueva disputa familiar: el empresario exigirá la custodia de Zeynep mientras investiga a Aras y a su familia para conocer todos los detalles de su pasado. La tensión aumentará cuando ambos hombres se encuentren en la casa de la doctora.

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