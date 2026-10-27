Primer Plano es nominado a Mejor Programa de Entretención en los Copihue de Oro 2026: revisa cómo votar por el estelar de farándula

El icónico estelar de espectáculos de Chilevisión fue seleccionado entre los candidatos al tradicional galardón que reconoce a los favoritos del público. Revisa acá cómo apoyar a Primer Plano.

Primer Plano nuevamente está entre los nominados a los Copihue de Oro 2026 en la categoría Mejor Programa de Entretención.

El espacio de farándula de Chilevisión competirá con otros cinco programas de televisión por uno de los reconocimientos más importantes del espectáculo nacional: el Copihue de Oro, premio organizado por el diario La Cuarta.





¿Cómo votar por Primer Plano en los Copihue de Oro?

Para apoyar al estelar de Chilevisión, debes ingresar al sitio oficial de los Copihue de Oro, buscar la categoría Mejor Programa de Entretención y seleccionar a Primer Plano.

Recuerda que la votación es popular, por lo que, son los mismos espectadores quienes eligen a los ganadores.

¿Cuáles son los otros nominados de Chilevisión?

A continuación te mostramos la lista de los otros nominados en los Copihue de Oro 2026:

Mejor matinal: Contigo en la Mañana.

Mejor animador: Eduardo de la Iglesia.

Mejor animadora:

Diana Bolocco

Fran García-Huidobro

Mejor noticiero: CHV Noticias.

Mejor comediante: Cristián Henríquez.

Mejor programa de competencia: Fiebre de Canto.

Mejor programa de entretención:

Plan Perfecto

Primer Plano

Mejor programa de viajes y cultura: Sabingo.

Reina Pop: