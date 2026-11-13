¡Un millonario premio al conocimiento! De cuánto es el pozo inicial del rosco de Pasapalabra

El renovado espacio llegará con un premio inicial que crecerá progresivamente en cada emisión. Revisa los detalles a continuación.

Este domingo 15 de noviembre a las 19:00 horas es el estreno de una nueva versión de Pasapalabra, el programa que premia cuánto sabes.

Con la animación de Diana Bolocco, el espacio de entretención volverá a las pantallas de Chilevisión con nuevas dinámicas y una imagen completamente renovada que promete acompañar tus tardes con pruebas de conocimiento y diversión.

De cuánto es el pozo inicial del rosco de Pasapalabra

La emblemática prueba final del rosco partirá con un pozo inicial de $20 millones, el cual se irá acumulando episodio a episodio.

Desde su debut en enero de 2018, Pasapalabra ha marcado un precedente en la televisión chilena, posicionándose como el programa de concursos que más dinero ha entregado en premios gracias al estudiante de pedagogía Nicolás Gavilán, que en 2019 se llevó $396 millones. Cifra que lo convirtió en el ganador del premio más alto entregado por la televisión nacional.

Qué juegos estarán en esta edición de Pasapalabra

Este regreso permitirá a los televidentes disfrutar de distintas dinámicas para acumular los segundos para el rosco, una previa que incluye los siete juegos clásicos del programa: