Luego de que el primer capítulo terminara sin un ganador, el pozo aumentó en esta segunda entrega y quedó a la espera de un nuevo competidor que logre llevarse el millonario premio.

Este domingo 22 de noviembre se estrenará un nuevo capítulo de Pasapalabra, animado por Diana Bolocco, en donde los participantes demostrarán todo su conocimiento con tal de obtener el millonario premio.

En el capítulo estreno, Mariana Ardiles y Roberto Ríos fueron los encargados de enfrentarse en el primer rosco de la temporada. Sin embargo, ninguno logró completarlo al 100%.

Tras imponerse con 23 aciertos, Mariana logró continuar en Pasapalabra y será la encargada de recibir a su nuevo contrincante.

¿Cuál es el monto del rosco de Pasapalabra?

En este segundo capítulo, el rosco acumuló un premio de 21 millones de pesos. Sin embargo, conseguirlo no será tarea sencilla, ya que los participantes deberán acertar todos los conceptos dentro del tiempo límite.

En el caso de que ninguno de los competidores logre completarlo, el pozo seguirá acumulándose y el ganador del capítulo obtendrá 500 mil pesos.

Recuerda que puedes ver el programa este domingo a partir de las 19:00 horas a través de la señal abierta, señal online y la aplicación MiCHV.