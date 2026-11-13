¡Diversión y carisma en un solo lugar! Quiénes son los invitados que serán parte del regreso de Pasapalabra

El regreso de Pasapalabra de este domingo 15 de noviembre estará marcado por grandes invitados que prenderán la tarde con su humor y energía.
Las pantallas de Chilevisión se preparan para recibir una versión renovada de Pasapalabra, el exitoso programa de concursos que regresa con nuevos desafíos y que promete un espacio de diversión para toda la familia.
Esta nueva edición del programa contará con la participación especial de cuatro famosos que, en equipos de a dos, acompañarán a los participantes que desafiarán al rosco.
Uno de los dúos estará conformado por Renata Bravo y Felipe Izquierdo, quienes prometen traer todo su humor y energía a la competencia.
Por otro lado, Matías Oviedo y Javiera Contador sacarán a relucir todos sus conocimientos para imponer a su equipo en el concurso.
Esta nueva etapa tendrá a Diana Bolocco al frente, quien debutará en el programa este domingo 15 de noviembre a las 19:00 horas.