¡Una dupla de oro en la cocina! Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta se lucieron en La Divina Comida

La periodista y el comentarista deportivo cambiaron los micrófonos y las transmisiones por los fogones para asumir un nuevo desafío en La Divina Comida: Desafío Duplas, con preparaciones inspiradas en el deporte y un toque de sabor casero.
Entrada: ¡Es oro para Chile! No estamos soñando
Tomate cherry con burrata
Ingredientes:
- 4 burratas
- 400 gramos de tomates cherry
- 200 gramos de pistachos
- Reducción de aceto balsámico
- 4 cucharaditas de pesto
- Aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- En una fuente apta para horno, llevamos a dorar los tomates en un poco de aceite de oliva con sal, pimienta y ajo. Horneamos durante 10 minutos a 190 °C o hasta que estén dorados y blandos.
- En un sartén a fuego medio-bajo, doramos los pistachos por unos 3 minutos. Evitamos que cambien de color para que no queden amargos.
Para emplatar, disponemos la burrata en el centro y la cortamos por la mitad, sin llegar hasta el final. Agregamos los tomates asados, el pesto y los pistachos. Para finalizar, decoramos con reducción de aceto, sal y pimienta.
Fondo: Medallas de cobre con pastelera olímpica
Medallones con pastelera
Ingredientes:
- 1 kilo de plateada
- 1 cucharadita de pasta de ajo
- 1 caldo de carne
- 300 ml de vino
- 1 cucharadita de orégano
- 1 cucharadita de paprika
- 2 zanahorias
- 1 cebolla
- 1 cucharadita de salsa inglesa
- 1 cucharada de orégano
- 1 cucharadita de maicena
Pastelera
- 1 kilo de pastelera de choclo
- ½ taza de hojas de albahaca
- 1 cucharada de mantequilla
- 200 ml de crema
- Sal
Preparación:
Carne
- En una olla amplia, sellamos la carne a fuego alto en un poco de aceite y la pasta de ajo por 3 a 5 minutos por cada lado, hasta que se forme una costra. Una vez lista, retiramos y reservamos.
- En la misma olla, agregamos las verduras picadas y el caldo disuelto en un poco de agua caliente. Incorporamos el orégano, la paprika y la salsa inglesa. Revolvemos e incorporamos la carne previamente sellada.
- Agregamos agua hasta cubrir por completo todos los ingredientes, tapamos y dejamos cocinar por 3 a 4 horas a fuego bajo. Revisamos constantemente y nos aseguramos de que el líquido no baje. De ser necesario, agregamos agua caliente hasta cubrir todo nuevamente.
- Una vez lista, retiramos la carne, procesamos las verduras con la ayuda de una minipimer y agregamos la maicena disuelta en un poco de agua fría. Revolvemos a fuego medio-bajo hasta lograr el punto deseado. Mientras más tiempo se expone al calor, más espesa queda la salsa.
Pastelera
- En una olla a fuego medio-bajo, agregamos la pastelera de choclo envasada. Sin dejar de revolver, cocinamos por unos 30 minutos. Cuando cambie de color, agregamos la mantequilla, la crema y sal a gusto. Rectificamos el sabor y dejamos cocinar por otros 5 minutos.
Para emplatar, podemos decorar con brotes de alfalfa sobre la carne, en una base de pastelera.
Postre: Antorcha de dulzura
Pavlova
Ingredientes:
- 400 gramos de frambuesas
- 400 ml de crema
- 2 discos de merengue
Preparación:
- Con ayuda de una batidora, preparamos la crema batida. Debe estar previamente refrigerada por al menos 24 horas.
- Montamos en pocillos o copas individuales capas de crema, frambuesas y merengue. Repetimos hasta completar cada uno.
- Refrigeramos por al menos 2 a 4 horas.