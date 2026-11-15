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¡Una dupla de oro en la cocina! Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta se lucieron en La Divina Comida

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

La periodista y el comentarista deportivo cambiaron los micrófonos y las transmisiones por los fogones para asumir un nuevo desafío en La Divina Comida: Desafío Duplas, con preparaciones inspiradas en el deporte y un toque de sabor casero.

Entrada: ¡Es oro para Chile! No estamos soñando

Tomate cherry con burrata

Ingredientes:

  • 4 burratas
  • 400 gramos de tomates cherry
  • 200 gramos de pistachos
  • Reducción de aceto balsámico
  • 4 cucharaditas de pesto
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta

Preparación:

  1. En una fuente apta para horno, llevamos a dorar los tomates en un poco de aceite de oliva con sal, pimienta y ajo. Horneamos durante 10 minutos a 190 °C o hasta que estén dorados y blandos.
  2. En un sartén a fuego medio-bajo, doramos los pistachos por unos 3 minutos. Evitamos que cambien de color para que no queden amargos.

Para emplatar, disponemos la burrata en el centro y la cortamos por la mitad, sin llegar hasta el final. Agregamos los tomates asados, el pesto y los pistachos. Para finalizar, decoramos con reducción de aceto, sal y pimienta.

Fondo: Medallas de cobre con pastelera olímpica

Medallones con pastelera

Ingredientes:

  • 1 kilo de plateada
  • 1 cucharadita de pasta de ajo
  • 1 caldo de carne
  • 300 ml de vino
  • 1 cucharadita de orégano
  • 1 cucharadita de paprika
  • 2 zanahorias
  • 1 cebolla
  • 1 cucharadita de salsa inglesa
  • 1 cucharada de orégano
  • 1 cucharadita de maicena

Pastelera

  • 1 kilo de pastelera de choclo
  • ½ taza de hojas de albahaca
  • 1 cucharada de mantequilla
  • 200 ml de crema
  • Sal

Preparación:

Carne

  1. En una olla amplia, sellamos la carne a fuego alto en un poco de aceite y la pasta de ajo por 3 a 5 minutos por cada lado, hasta que se forme una costra. Una vez lista, retiramos y reservamos.
  2. En la misma olla, agregamos las verduras picadas y el caldo disuelto en un poco de agua caliente. Incorporamos el orégano, la paprika y la salsa inglesa. Revolvemos e incorporamos la carne previamente sellada.
  3. Agregamos agua hasta cubrir por completo todos los ingredientes, tapamos y dejamos cocinar por 3 a 4 horas a fuego bajo. Revisamos constantemente y nos aseguramos de que el líquido no baje. De ser necesario, agregamos agua caliente hasta cubrir todo nuevamente.
  4. Una vez lista, retiramos la carne, procesamos las verduras con la ayuda de una minipimer y agregamos la maicena disuelta en un poco de agua fría. Revolvemos a fuego medio-bajo hasta lograr el punto deseado. Mientras más tiempo se expone al calor, más espesa queda la salsa.

Pastelera

  1. En una olla a fuego medio-bajo, agregamos la pastelera de choclo envasada. Sin dejar de revolver, cocinamos por unos 30 minutos. Cuando cambie de color, agregamos la mantequilla, la crema y sal a gusto. Rectificamos el sabor y dejamos cocinar por otros 5 minutos.

Para emplatar, podemos decorar con brotes de alfalfa sobre la carne, en una base de pastelera.

Postre: Antorcha de dulzura

Pavlova

Ingredientes:

  • 400 gramos de frambuesas
  • 400 ml de crema
  • 2 discos de merengue

Preparación:

  1. Con ayuda de una batidora, preparamos la crema batida. Debe estar previamente refrigerada por al menos 24 horas.
  2. Montamos en pocillos o copas individuales capas de crema, frambuesas y merengue. Repetimos hasta completar cada uno.
  3. Refrigeramos por al menos 2 a 4 horas.
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