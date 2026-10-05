Una dupla de antología: Iván Arenas y Don Carter llegan con humor a la cocina de La Divina Comida

Los históricos compañeros de El Mundo del Profesor Rossa volvieron a compartir escenario frente a los fogones de La Divina Comida: Desafío Duplas. Iván Arenas y Juan Alcayaga llegaron con la complicidad que los ha acompañado durante décadas y una buena dosis de humor y sabor para recibir a sus invitados.
Entrada: Traseros de alcachofa a la jambalaya
Causa de centolla
Ingredientes:
- 4 fondos de alcachofa
- 200 gramos de centolla cocida
- 1 kilo de papas
- 1 palta
- 2 cucharadas de pasta de ají amarillo
- 4 cucharadas de mayonesa
- Sal
Preparación:
- En una olla, cocinamos las papas en agua hasta que estén completamente blandas.
- Retiramos del fuego y pelamos.
- Agregamos las papas peladas y cocidas a una fuente y, con la ayuda de un pisa papas o prensa papas, vamos haciendo la pasta. Debe quedar con consistencia de puré.
- Agregamos sal a gusto y la pasta de ají amarillo. Para una versión más suave y menos picante, es aconsejable usar una menor cantidad de pasta de ají.
- Mezclamos e integramos bien hasta obtener una mezcla homogénea.
- Cortamos y pelamos la palta. La podemos usar en láminas delgadas o molida. Reservamos.
- Con la ayuda de un timbal, damos forma a nuestra causa. Primero, una capa de papa con pasta de ají; encima, la centolla ya cocida y sin líquido; luego, una capa de palta y, finalmente, cubos de fondo de alcachofa y un toque de mayonesa.
Para emplatar, podemos decorar con alcaparras y tomate cherry.
Fondo: Huachalomo a la callampa
Medallones de filete con salsa de champiñones y papas doradas al romero
Ingredientes:
- 4 medallones de filete
- 1 kilo de papas
- 2 ramas grandes de romero
- 400 gramos de champiñones
- 100 gramos de tocino
- 220 ml de crema
- Aceite
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- Picamos los champiñones en láminas delgadas y el tocino en trozos pequeños. Reservamos.
- En un sartén a fuego medio-alto, sellamos los medallones de filete en aceite. Salpimentamos y dejamos 3 minutos por lado. Luego, traspasamos a una fuente apta para horno y llevamos por 7 a 10 minutos a 180 °C.
- En el mismo aceite que usamos para sellar la carne, agregamos las papas peladas y cortadas en cubos hasta dorar completamente. Para acelerar el proceso, podemos cocinar las papas con cáscara en agua hervida previamente por unos minutos. Una vez frías, cortamos en cubos y recién ahí llevamos a dorar en el sartén con aceite. Agregamos sal y ramas de romero durante la fritura.
- En otro sartén a fuego medio-alto, agregamos aceite y doramos los champiñones por unos 4 minutos. Luego, agregamos el tocino y la crema. Salpimentamos, revolvemos por otros 4 a 6 minutos y retiramos.
Para emplatar, agregamos la salsa de champiñones sobre el filete. Podemos decorar con espárragos salteados.
Postre: Trío de leches de pezones tenebrosos
Ingredientes:
- 4 discos de bizcocho individual
- Mezcla de tres leches
- 4 cucharadas de manjar
- 4 cucharadas de frambuesas
Preparación:
- Picamos con las manos trozos pequeños de bizcocho, llevamos a una fuente y agregamos la mezcla de tres leches.
- Agregamos las frambuesas y, finalmente, el manjar. Integramos sin revolver para no mezclar por completo todos los ingredientes.
Para emplatar, usamos pocillos o copas individuales y podemos decorar con un poco de merengue.
Dato: La mezcla de tres leches se compone de partes iguales de leche condensada, leche evaporada y crema de leche.