Recetas dignas de una pareja icónica: Las preparaciones de Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro en La Divina Comida

Los emblemáticos presentadores de televisión, Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro, demostraron que la sazón de sus palabras también puede aplicarse a su cocina. Uniendo fuerzas para superar este nuevo desafío de La Divina Comida: Desafío de Duplas, presentaron un menú tan único como ellos.
Ensalada griega
Vinagreta
1.- Lavamos y cortamos la lechuga junto con el pepino en juliana.
2.- Cortamos los tomates en mitades, las aceitunas en láminas, la cebolla morada en juliana y el queso en cubos pequeños.
Vinagreta
1.- Llevamos todos los ingredientes a un pocillo y revolvemos bien hasta integrar completamente. Agregamos sal y pimienta a gusto.
Al emplatar, agregamos la vinagreta y el orégano.
Pastel de jaiba
1.- Cortamos la cebolla y el pimentón en cubos. Llevamos a fuego medio con un poco de aceite de oliva la cebolla junto con el ajo picado, orégano, sal y pimienta a gusto.
2.- Una vez la cebolla comience a cambiar de color, agregamos el pimentón rojo y cocinamos por unos 10 minutos, revolviendo constantemente.
3.- Agregamos la carne de jaiba, rectificamos sabor con un poco de sal y pimienta.
4.- En una taza agregamos la maicena en un poco de leche y revolvemos hasta disolver completamente. Reservamos
5.- Sin dejar de revolver, agregamos el resto de la leche del punto anterior, agregamos también la mezcla del punto anterior y revolvemos constantemente hasta lograr una consistencia espesa; podemos corregir la textura con un poco más de leche o un poco más de mezcla de maicena y leche. Aproximadamente por unos 5 a 8 minutos.
6.- Una vez logrado el punto deseado, llevamos la mezcla a unos pocillos aptos para horno. Espolvoreamos queso parmesano rallado formando una capa delgada y gratinamos en el horno por unos 5 a 8 minutos o hasta que el queso esté completamente gratinado.
Mousse de frutilla
1.- Dejamos el día anterior el tarro de leche evaporada en el refrigerador. Mínimo 24 horas.
2.- Con la ayuda de una batidora montamos la leche evaporada hasta que duplique su volumen.
3.- Disolvemos la gelatina en un poco de agua hervida y luego agregamos un poco de agua fría para bajar la temperatura.
4.- Agregamos la mezcla del punto anterior a la leche evaporada ya montada.
5.- Llevamos a calentar en una olla a fuego medio las frutillas con el azúcar con un poco de agua por unos 10 minutos, revolviendo constantemente hasta obtener una salsa. Retiramos del fuego y dejamos enfriar.
6.- Para emplatar, agregamos una base de las frutillas en almíbar (debe estar frío) y sobre esto la mezcla de leche con gelatina.
7.- Llevamos al refrigerador por al menos 8 horas.
Podemos decorar con trozo de frutilla y crema chantilly.