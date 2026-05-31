Recetas dignas de una pareja icónica: Las preparaciones de Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro en La Divina Comida

Los emblemáticos presentadores de televisión, Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro, demostraron que la sazón de sus palabras también puede aplicarse a su cocina. Uniendo fuerzas para superar este nuevo desafío de La Divina Comida: Desafío de Duplas, presentaron un menú tan único como ellos.

Entrada: De Grecia con todo el flow

Ensalada griega

Ingredientes:

1 lechuga costina

1 cebolla morada

1 pepino Alaska

200 gramos de aceitunas negras descorazadas

300 gramos de queso feta

300 gramos de tomates cherry

2 cucharadas de orégano

Vinagreta

5 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de aceto balsámico

1 cucharada de vinagre de manzana

Sal

Pimienta

Preparación:

1.- Lavamos y cortamos la lechuga junto con el pepino en juliana.

2.- Cortamos los tomates en mitades, las aceitunas en láminas, la cebolla morada en juliana y el queso en cubos pequeños.

Vinagreta

1.- Llevamos todos los ingredientes a un pocillo y revolvemos bien hasta integrar completamente. Agregamos sal y pimienta a gusto.

Al emplatar, agregamos la vinagreta y el orégano.

Plato de fondo: La nave del big boss

Pastel de jaiba

Ingredientes:

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 cucharada de orégano

125 gramos de pimentón en conserva

1.5 kilo de carne de jaiba

500 ml de leche

2 cucharadas de maicena

Preparación:

1.- Cortamos la cebolla y el pimentón en cubos. Llevamos a fuego medio con un poco de aceite de oliva la cebolla junto con el ajo picado, orégano, sal y pimienta a gusto.

2.- Una vez la cebolla comience a cambiar de color, agregamos el pimentón rojo y cocinamos por unos 10 minutos, revolviendo constantemente.

3.- Agregamos la carne de jaiba, rectificamos sabor con un poco de sal y pimienta.

4.- En una taza agregamos la maicena en un poco de leche y revolvemos hasta disolver completamente. Reservamos

5.- Sin dejar de revolver, agregamos el resto de la leche del punto anterior, agregamos también la mezcla del punto anterior y revolvemos constantemente hasta lograr una consistencia espesa; podemos corregir la textura con un poco más de leche o un poco más de mezcla de maicena y leche. Aproximadamente por unos 5 a 8 minutos.

6.- Una vez logrado el punto deseado, llevamos la mezcla a unos pocillos aptos para horno. Espolvoreamos queso parmesano rallado formando una capa delgada y gratinamos en el horno por unos 5 a 8 minutos o hasta que el queso esté completamente gratinado.

Postre: La Bichota rosa

Mousse de frutilla

Ingredientes:

1 tarro de leche evaporada

1 sobre de gelatina de frutilla

200 gramos de frutillas

100 gramos de azúcar

Preparación :

1.- Dejamos el día anterior el tarro de leche evaporada en el refrigerador. Mínimo 24 horas.

2.- Con la ayuda de una batidora montamos la leche evaporada hasta que duplique su volumen.

3.- Disolvemos la gelatina en un poco de agua hervida y luego agregamos un poco de agua fría para bajar la temperatura.

4.- Agregamos la mezcla del punto anterior a la leche evaporada ya montada.

5.- Llevamos a calentar en una olla a fuego medio las frutillas con el azúcar con un poco de agua por unos 10 minutos, revolviendo constantemente hasta obtener una salsa. Retiramos del fuego y dejamos enfriar.

6.- Para emplatar, agregamos una base de las frutillas en almíbar (debe estar frío) y sobre esto la mezcla de leche con gelatina.

7.- Llevamos al refrigerador por al menos 8 horas.

Podemos decorar con trozo de frutilla y crema chantilly.