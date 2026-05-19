¡Se enfrentarán a novedosos desafíos! La Divina Comida regresa con nuevo formato a Chilevisión

El programa celebra 10 años de emisión y, en esta nueva temporada, los invitados deberán cumplir diversas pruebas para convertirse en el mejor anfitrión. Conoce todas las novedades a continuación.

La Divina Comida regresa a las pantallas de Chilevisión con una nueva dinámica que pondrá a prueba la complicidad, creatividad y sentido del humor de sus invitados en cada capítulo.

Uno de los espacios favoritos del público vuelve la noche de los sábados con una nueva temporada donde las anécdotas darán mucho de qué hablar.

¿En qué consiste el nuevo formato de La Divina Comida?

Esta nueva edición, por primera vez, todos los participantes competirán exclusivamente en duplas de amigos, parejas, exparejas, hermanos y familiares, quienes compartirán la cocina y la mesa, generando un ambiente íntimo y lleno de complicidad.

Cada pareja deberá cumplir distintos desafíos temáticos que se reflejarán en sus preparaciones, decoración y vestuario.

Si bien los desafíos se realizarán en parejas, solo uno podrá convertirse en el gran ganador de la noche.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada?

La Divina Comida vuelve con su capítulo estreno este sábado 23 de mayo, después de CHV Noticias. Estos nuevos capítulos los podrás disfrutar a través de la señal abierta, online y en la app MiCHV.