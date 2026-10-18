¡Máximo nivel de sabor! Gianella Marengo y Máximo Menem se lucen en La Divina Comida

La comunicadora y el hijo de Cecilia Bolocco se reunieron en La Divina Comida: Desafío Duplas para compartir una propuesta que combinó preparaciones reconfortantes con sabores delicados y una apuesta dulce para el final. Revisa el detalle de sus recetas a continuación.

Entrada: La crema de la divina

Crema de zapallo

Ingredientes:

250 gramos de zapallo

4 zanahorias

1 cebolla

1 a 2 camotes

2 dientes de ajo

1 cucharada de mantequilla

100 ml de crema

Aceite de oliva

Sal

Preparación:

Comenzamos por pelar y cortar en trozos medianos a grandes todos los ingredientes. Llevamos a una olla a hervir en poca agua (1 a 2 tazas) durante unos 15 minutos a fuego medio-bajo, o hasta que las verduras estén completamente blandas y cocidas. Una vez listo, retiramos del fuego y procesamos con la ayuda de una minipimer, junto con el agua de la cocción. Revolvemos y rectificamos el sabor. Agregamos sal a gusto. A fuego medio-bajo, revolvemos mientras agregamos la crema y la mantequilla. Una vez que la mezcla se vea homogénea, apagamos y retiramos del fuego.

Para emplatar, podemos decorar con semillas de zapallo levemente tostadas y acompañar con unas mini tostadas con queso de cabra gratinado y un hilo de miel.

Es importante que la olla mantenga siempre una capa de agua para evitar que las verduras se peguen y se quemen.

Evitar usar juguera, ya que las verduras, al estar calientes, pueden acumular exceso de vapor si tapamos la juguera mientras procesamos.

Si deseamos que quede con una consistencia más espesa, podemos reducir a fuego bajo, revolviendo constantemente hasta obtener el punto deseado.

Fondo: Máximo nivel

Salmón con puré de coliflor

Ingredientes:

4 trozos de salmón

1 coliflor

2 papas

2 dientes de ajo

100 ml de crema

1 cucharada de mantequilla

12 espárragos

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación:

Puré

Lavamos y cortamos la coliflor en trozos pequeños. Reservamos. Lavamos, pelamos y cortamos las papas en trozos pequeños. Reservamos. En un sartén tipo wok o en una olla, agregamos aceite de oliva junto con la coliflor y las papas. Evitamos calentar el aceite previamente para que no reaccione con el posible excedente de agua de las verduras. Doramos un poco, agregamos sal y pimienta. Salteamos durante unos 5 a 7 minutos, revolviendo de vez en cuando. Una vez listo, agregamos agua, solo en la base, y dejamos cocinar durante unos 15 a 20 minutos o hasta que la coliflor y las papas estén completamente blandas y cocidas. En caso de que sea necesario, agregamos agua; siempre debe quedar una capa en el fondo. Una vez listo, retiramos del fuego y procesamos con la ayuda de una minipimer. No debemos sobrebatir; de lo contrario, la papa generará una consistencia de chicle. Agregamos la crema y mezclamos.

Espárragos

En un sartén a fuego medio-alto, agregamos una cucharada de mantequilla junto con un poco de aceite de oliva y salteamos los espárragos durante unos 5 a 8 minutos. Vamos girándolos uno a uno para generar una costra por todas sus caras.

Salmón

En un sartén a fuego alto con un poco de aceite de oliva, llevamos a dorar los trozos de salmón durante unos 4 a 6 minutos por lado.

Para emplatar, montamos un espejo de puré, sobre el puré colocamos el salmón y, a un costado, los espárragos salteados.

Podemos complementar el plato con unas gotas de aceite de trufa.

Para el puré

Es importante que la olla mantenga siempre una capa de agua para evitar que las verduras se peguen y se quemen.

Evitar usar juguera, ya que las verduras, al estar calientes, pueden acumular exceso de vapor si tapamos la juguera mientras procesamos.

Si deseamos que quede con una consistencia más espesa, podemos reducir a fuego bajo, revolviendo constantemente hasta obtener el punto deseado.

Postre: La dulce espera

Panna cotta

Ingredientes:

500 ml de crema

80 gramos de azúcar

1 vara de vainilla

3¼ hojas de colapez

400 gramos de frutos rojos

Preparación:

En una olla a fuego bajo, agregamos la crema junto con la vara de vainilla abierta o la esencia de vainilla y el azúcar. Revolvemos durante unos 5 a 7 minutos sin dejar de mezclar. Hidratamos el colapez en agua fría durante unos 4 a 5 minutos. Retiramos del fuego y agregamos el colapez hidratado a la crema una vez que comience a hervir. Revolvemos e integramos por completo. Pasamos la mezcla por un colador. Llevamos a moldes individuales y, una vez que enfríe un poco, refrigeramos durante al menos 4 a 5 horas.

Para emplatar, podemos decorar con un coulis de frutos rojos y frutos secos.

Coulis:

Hervimos los frutos con un poco de agua y azúcar a gusto. Una vez cocida la fruta, procesamos y luego pasamos por un colador fino.