De los estudios a la cocina: Julia Vial y Felipe Vidal trajeron su sazón periodística a La Divina Comida

Los periodistas y reconocidos rostros televisivos se reúnen en La Divina Comida: Desafío Duplas para compartir una propuesta que combina sabores chilenos, preparaciones de inspiración francesa y un clásico dulce. Revisa a continuación el detalle de sus recetas.

Entrada: Locos por el espectáculo

Tartar de locos con palta

Ingredientes:

8 locos

1 palta

½ cebolla

Cilantro

2 cucharadas de jugo de limón

½ pimentón rojo

8 tostadas

1 ají verde

2 cucharadas de mayonesa

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación:

En un bowl, agregamos el pimentón y la cebolla cortados en cubos pequeños. Agregamos el ají sin pepas, cortado en cubos pequeños, y los locos, también en cubos pequeños. Revolvemos junto con los ingredientes del punto 1 y reservamos. Con la ayuda de una minipimer, procesamos la palta junto con la mayonesa, el jugo de limón, el cilantro, el aceite de oliva y sal a gusto. Integramos todo hasta obtener una mezcla sedosa y homogénea. Juntamos ambas preparaciones.

Para emplatar, podemos usar un timbal como molde y acompañar con tostadas y tomates cherry.

Fondo: Te tengo una papita (con estofado)

Boeuf bourguignon con papas chilotas

Ingredientes:

Carne

800 gramos de asiento

300 gramos de champiñones

2 cucharadas de harina

400 gramos de tocino

2 dientes de ajo

1 cebolla

½ pimentón rojo

4 cucharadas de salsa de tomate

2 zanahorias

700 ml de vino tinto

300 ml de caldo

Sal

Pimienta

Papas

800 gramos de papas chilotas

2 cucharadas de mantequilla

1 ramita de romero

Aceite de oliva

1 cucharadita de merkén

Sal

Preparación:

Carne

En una olla a fuego medio-alto, agregamos el tocino cortado en trozos pequeños. Doramos hasta obtener trozos dorados y crujientes. Retiramos de la olla y reservamos. Cortamos la carne en cubos medianos y pasamos los trozos por harina. En la misma olla, agregamos la carne y doramos por todos lados. Nuevamente, retiramos y reservamos junto con el tocino. En la misma olla usada en los puntos 1 y 2, agregamos la cebolla picada en trozos pequeños y cocinamos hasta que esté transparente. Luego, incorporamos el ajo también picado en cubos pequeños. Revolvemos. Después de unos minutos, agregamos el pimentón cortado en cubos pequeños y la salsa de tomate. Revolvemos, agregamos sal a gusto, dejamos cocinar por un par de minutos e incorporamos la zanahoria cortada en juliana. Agregamos el vino y revolvemos. Una vez que el vino se reduzca un poco, incorporamos el tocino, el caldo y la carne reservados del punto 2. Agregamos los champiñones cortados en cuartos, rectificamos la sal y la pimienta, añadimos una pizca de merkén y dejamos tapado a fuego bajo por un mínimo de 1 hora.

Papas

Lavamos bien las papas y las cortamos en trozos pequeños a medianos, con cáscara. Llevamos a una fuente apta para horno y agregamos sal, la ramita de romero, aceite de oliva a gusto y el merkén. Finalizamos con la mantequilla. Llevamos al horno por 30 a 40 minutos a 180 °C. Movemos bien toda la preparación al menos dos veces durante la cocción para que se doren de forma pareja.

Postre: Cremañaneros

Crème brûlée

Ingredientes:

600 gramos de crema

1 cucharada de esencia de vainilla

6 yemas

½ taza de azúcar blanca

2 cucharadas de azúcar rubia

Preparación: