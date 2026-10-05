De los estudios a la cocina: Julia Vial y Felipe Vidal trajeron su sazón periodística a La Divina Comida

Los periodistas y reconocidos rostros televisivos se reúnen en La Divina Comida: Desafío Duplas para compartir una propuesta que combina sabores chilenos, preparaciones de inspiración francesa y un clásico dulce. Revisa a continuación el detalle de sus recetas.
Entrada: Locos por el espectáculo
Tartar de locos con palta
Ingredientes:
- 8 locos
- 1 palta
- ½ cebolla
- Cilantro
- 2 cucharadas de jugo de limón
- ½ pimentón rojo
- 8 tostadas
- 1 ají verde
- 2 cucharadas de mayonesa
- Aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- En un bowl, agregamos el pimentón y la cebolla cortados en cubos pequeños.
- Agregamos el ají sin pepas, cortado en cubos pequeños, y los locos, también en cubos pequeños. Revolvemos junto con los ingredientes del punto 1 y reservamos.
- Con la ayuda de una minipimer, procesamos la palta junto con la mayonesa, el jugo de limón, el cilantro, el aceite de oliva y sal a gusto. Integramos todo hasta obtener una mezcla sedosa y homogénea.
- Juntamos ambas preparaciones.
Para emplatar, podemos usar un timbal como molde y acompañar con tostadas y tomates cherry.
Fondo: Te tengo una papita (con estofado)
Boeuf bourguignon con papas chilotas
Ingredientes:
Carne
- 800 gramos de asiento
- 300 gramos de champiñones
- 2 cucharadas de harina
- 400 gramos de tocino
- 2 dientes de ajo
- 1 cebolla
- ½ pimentón rojo
- 4 cucharadas de salsa de tomate
- 2 zanahorias
- 700 ml de vino tinto
- 300 ml de caldo
- Sal
- Pimienta
Papas
- 800 gramos de papas chilotas
- 2 cucharadas de mantequilla
- 1 ramita de romero
- Aceite de oliva
- 1 cucharadita de merkén
- Sal
Preparación:
Carne
- En una olla a fuego medio-alto, agregamos el tocino cortado en trozos pequeños. Doramos hasta obtener trozos dorados y crujientes. Retiramos de la olla y reservamos.
- Cortamos la carne en cubos medianos y pasamos los trozos por harina. En la misma olla, agregamos la carne y doramos por todos lados. Nuevamente, retiramos y reservamos junto con el tocino.
- En la misma olla usada en los puntos 1 y 2, agregamos la cebolla picada en trozos pequeños y cocinamos hasta que esté transparente. Luego, incorporamos el ajo también picado en cubos pequeños. Revolvemos.
- Después de unos minutos, agregamos el pimentón cortado en cubos pequeños y la salsa de tomate. Revolvemos, agregamos sal a gusto, dejamos cocinar por un par de minutos e incorporamos la zanahoria cortada en juliana.
- Agregamos el vino y revolvemos. Una vez que el vino se reduzca un poco, incorporamos el tocino, el caldo y la carne reservados del punto 2.
- Agregamos los champiñones cortados en cuartos, rectificamos la sal y la pimienta, añadimos una pizca de merkén y dejamos tapado a fuego bajo por un mínimo de 1 hora.
Papas
- Lavamos bien las papas y las cortamos en trozos pequeños a medianos, con cáscara.
- Llevamos a una fuente apta para horno y agregamos sal, la ramita de romero, aceite de oliva a gusto y el merkén. Finalizamos con la mantequilla.
- Llevamos al horno por 30 a 40 minutos a 180 °C. Movemos bien toda la preparación al menos dos veces durante la cocción para que se doren de forma pareja.
Postre: Cremañaneros
Crème brûlée
Ingredientes:
- 600 gramos de crema
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 6 yemas
- ½ taza de azúcar blanca
- 2 cucharadas de azúcar rubia
Preparación:
- En una olla, calentamos la crema a fuego bajo junto con la esencia de vainilla, sin dejar de revolver.
- En un pocillo, pasamos las yemas por un colador y batimos bien junto con el azúcar hasta casi diluir por completo los cristales.
- Cuando la crema ya esté caliente y antes de que comience a hervir, retiramos del fuego y dejamos reposar durante 5 minutos con la tapa puesta.
- Pasados los 5 minutos, agregamos un chorro pequeño de la crema a la mezcla de yemas con azúcar en forma de hilo, batiendo constante y enérgicamente para evitar que las yemas cuajen al entrar en contacto con la crema caliente. Una vez que esté todo integrado, vamos incorporando el resto de la crema sin dejar de batir.
- Llevamos la mezcla a pocillos individuales aptos para horno, sin llegar hasta arriba con la preparación.
- Disponemos cada uno de los pocillos individuales sobre una fuente más amplia, también apta para horno, y llevamos a baño maría a 170 °C por 25 minutos.
- Una vez listos, retiramos del horno. Agregamos 1 cucharadita de azúcar rubia por encima de cada uno y caramelizamos con la ayuda de un soplete.