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Corazones Service se toma la cocina: Felipe Izquierdo y Fernando Larraín llegaron a La Divina Comida

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

El humor y la creatividad se toman la mesa de La Divina Comida: Desafío Duplas, donde Felipe Izquierdo y Fernando Larraín presentan un menú con preparaciones llenas de sabor y nombres tan originales como sus protagonistas. Revisa sus recetas.

Entrada: Sopa de manjares del huerto en su propio elixir

Sopa de verduras

Ingredientes:

  • 1 cebolla morada
  • 1 zanahoria
  • 2 cucharadas de crema de coco
  • 1 cucharada de jengibre
  • 2 dientes de ajo
  • ½ taza de cilantro
  • 1 zapallo italiano
  • 1 pimentón rojo
  • 1 rama de apio
  • 1 caldo en cubo
  • Pimienta
  • Sal

Preparación:

1. En una olla a fuego medio-alto doramos en oliva la cebolla en juliana junto con el jengibre rallado y el ajo picado. Revolvemos.

2. Una vez la cebolla comienza a cambiar de color, agregamos el apio, la zanahoria y el pimentón rojo. Todo cortado en trozos pequeños. Revolvemos y cocinamos por unos 4 a 6 minutos.

3. Agregamos el caldo diluido en un poco de agua junto con el cilantro picado, el zapallo picado y pelado. Revolvemos y agregamos 1 taza de agua. Salpimentamos a gusto.

Bajamos el fuego a medio-bajo. Tapamos y dejamos hervir por 15 a 20 minutos. Revolvemos de vez en cuando y revisamos que siempre haya líquido en la olla. Retiramos del fuego y reservamos.

4. Una vez tibio, procesamos con la ayuda de una minipimer, pasamos por un colador fino.

5. Llevamos a fuego bajo, agregamos la crema de coco, revolvemos y rectificamos sabor.

Fondo: Tiraditos de masa padre en su cama ecléctica

Corvina con hummus

Ingredientes:

  • 4 trozos de corvina
  • 400 gramos de garbanzos cocidos
  • 1 palta
  • 1 cucharadita de merkén
  • 1 limón
  • 1 cucharada de almendras laminadas
  • 1 cucharada de mantequilla
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta

Preparación:

1. Procesamos con una juguera los garbanzos junto con una a dos cucharadas del líquido de cocción o del líquido de la conserva en caso de ser envasados.

2. Agregamos oliva, sal y pimienta a gusto. Agregamos también la palta junto con el merkén. Procesamos bien nuevamente. Podemos añadir unas gotas de jugo de limón. Reservamos.

3. Doramos levemente en un sartén a fuego medio las almendras laminadas y agregamos a la juguera, procesamos todo y reservamos.

3. Para la corvina, llevamos a dorar en un sartén a fuego alto con un poco de mantequilla y oliva. 3 a 4 minutos por lado.

Para emplatar, usamos una base de hummus, agregamos la corvina encima y podemos decorar con un poco de perejil o cilantro a gusto.

Postre: Ándate sin culpa

Trufa con helado

Ingredientes:

  • 200 gramos de cobertura de chocolate
  • 4 trufas o bombones de chocolate
  • 400 gramos de helado de frambuesas a la crema
  • Florentinas y barquillos

Preparación:

1. Envolvemos con la ayuda de dos cucharas cada trufa en helado.

2. Derretimos el chocolate a baño maría revolviendo constantemente o en tandas de 30 segundos en el microondas, revolviendo entre cada tanda.

3. Decoramos con chocolate derretido y galletas.

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