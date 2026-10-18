Corazones Service se toma la cocina: Felipe Izquierdo y Fernando Larraín llegaron a La Divina Comida

El humor y la creatividad se toman la mesa de La Divina Comida: Desafío Duplas, donde Felipe Izquierdo y Fernando Larraín presentan un menú con preparaciones llenas de sabor y nombres tan originales como sus protagonistas. Revisa sus recetas.
Sopa de verduras
1. En una olla a fuego medio-alto doramos en oliva la cebolla en juliana junto con el jengibre rallado y el ajo picado. Revolvemos.
2. Una vez la cebolla comienza a cambiar de color, agregamos el apio, la zanahoria y el pimentón rojo. Todo cortado en trozos pequeños. Revolvemos y cocinamos por unos 4 a 6 minutos.
3. Agregamos el caldo diluido en un poco de agua junto con el cilantro picado, el zapallo picado y pelado. Revolvemos y agregamos 1 taza de agua. Salpimentamos a gusto.
Bajamos el fuego a medio-bajo. Tapamos y dejamos hervir por 15 a 20 minutos. Revolvemos de vez en cuando y revisamos que siempre haya líquido en la olla. Retiramos del fuego y reservamos.
4. Una vez tibio, procesamos con la ayuda de una minipimer, pasamos por un colador fino.
5. Llevamos a fuego bajo, agregamos la crema de coco, revolvemos y rectificamos sabor.
Corvina con hummus
1. Procesamos con una juguera los garbanzos junto con una a dos cucharadas del líquido de cocción o del líquido de la conserva en caso de ser envasados.
2. Agregamos oliva, sal y pimienta a gusto. Agregamos también la palta junto con el merkén. Procesamos bien nuevamente. Podemos añadir unas gotas de jugo de limón. Reservamos.
3. Doramos levemente en un sartén a fuego medio las almendras laminadas y agregamos a la juguera, procesamos todo y reservamos.
3. Para la corvina, llevamos a dorar en un sartén a fuego alto con un poco de mantequilla y oliva. 3 a 4 minutos por lado.
Para emplatar, usamos una base de hummus, agregamos la corvina encima y podemos decorar con un poco de perejil o cilantro a gusto.
Trufa con helado
1. Envolvemos con la ayuda de dos cucharas cada trufa en helado.
2. Derretimos el chocolate a baño maría revolviendo constantemente o en tandas de 30 segundos en el microondas, revolviendo entre cada tanda.
3. Decoramos con chocolate derretido y galletas.