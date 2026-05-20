Programas Programación Señal en vivo

¡Carcajadas y revelaciones impactantes! Los invitados al capítulo estreno de La Divina Comida: Desafío Duplas

Carla López
Por Carla López

Periodista Digital

El icónico programa está de vuelta, pero esta vez con un formato que pondrá a prueba a distintas duplas del mundo del espectáculo. Descubre quiénes darán el puntapié inicial a esta nueva temporada.

Este sábado 23 de mayo Chilevisión estrenará una nueva temporada de uno de sus programas estrella: La Divina Comida. Pero esta vez, con un desafío adicional que pondrá a prueba a sus invitados en un nuevo formato.

El clásico de cada fin de semana volverá con súper duplas se enfrentarán a diversas preparaciones y conversaciones que darán que hablar.

¿Quiénes son los primeros invitados de La Divina Comida: Desafío Duplas?

El capítulo estreno de esta nueva temporada tendrá como invitados a dos duplas conformadas por: José Miguel Viñuela y Alejandro Arriagada versus Paty Cofré y Mauricio Flores.

Los exMekano intentarán sorprender con sus preparaciones a Paty y Mauricio, quienes se la jugarán por dejar su dupla como los mejores del capítulo.

¿Qué pareja se coronará como la mejor? Averígualo este sábado, después de CHV Noticias Central.

Seguir en Seguir en

Relacionados