¡Carcajadas y revelaciones impactantes! Los invitados al capítulo estreno de La Divina Comida: Desafío Duplas

El icónico programa está de vuelta, pero esta vez con un formato que pondrá a prueba a distintas duplas del mundo del espectáculo. Descubre quiénes darán el puntapié inicial a esta nueva temporada.

Este sábado 23 de mayo Chilevisión estrenará una nueva temporada de uno de sus programas estrella: La Divina Comida. Pero esta vez, con un desafío adicional que pondrá a prueba a sus invitados en un nuevo formato.

El clásico de cada fin de semana volverá con súper duplas se enfrentarán a diversas preparaciones y conversaciones que darán que hablar.





¿Quiénes son los primeros invitados de La Divina Comida: Desafío Duplas?

El capítulo estreno de esta nueva temporada tendrá como invitados a dos duplas conformadas por: José Miguel Viñuela y Alejandro Arriagada versus Paty Cofré y Mauricio Flores.

Los exMekano intentarán sorprender con sus preparaciones a Paty y Mauricio, quienes se la jugarán por dejar su dupla como los mejores del capítulo.

¿Qué pareja se coronará como la mejor? Averígualo este sábado, después de CHV Noticias Central.