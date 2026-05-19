¡A preparar el picadillo! Esta es la fecha de estreno de La Divina Comida: Desafío Duplas

El estelar más popular de las noches de los sábados regresa con un renovado formato que promete increíbles conversaciones y dinámicas inolvidables con duplas que te sorprenderán. ¡Conozcamos más sobre ellos en esta nueva temporada!

Lo prometido es deuda. La Divina Comida, uno de los clásicos en la noche de los sábados, vuelve a las pantallas de Chilevisión con un nuevo formato lleno de sorpresas: “Desafío Duplas”.

Uno de los programas de conversación más queridos en las veladas de los fines de semana, retomará su lugar con invitados espectaculares. Parejas que nunca habías visto juntas y charlas que darán que hablar, revelando sus íntimos vínculos y secretos en la cocina.

Las mesas están servidas, los invitados preparados y los menús en su punto para que se dé puntapié a una nueva temporada de La Divina Comida.

Cuándo se estrena La Divina Comida “Desafío Duplas”

El inicio del primer capítulo de La Divina Comida “Desafío Duplas” ya tiene una fecha definida para su comienzo y con invitados imperdibles.

El estreno del estelar de cocina y conversación será este sábado 23 de mayo, después del noticiero central de Chilevisión, y será transmitido por la señal abierta y todas las plataformas.