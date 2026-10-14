¿Quieres entrar a Gran Hermano Chile? Todo sobre el casting masivo que se realizará en Chilevisión

Chilevisión abrirá sus puertas para recibir a todos los interesados en ser parte de la tercera temporada de este fenómeno televisivo.

Cada vez queda menos para arrancar con la tercera temporada de Gran Hermano Chile y abrir las puertas de la casa más famosa del mundo. Sin embargo, aún hay tiempo para postular al casting y convertirte en uno de los nuevos integrantes del reality.

Si quieres ser parte de este fenómeno televisivo, Chilevisión abrió la convocatoria para que todos los interesados puedan ir al casting masivo a demostrar lo mejor de sí y tener la oportunidad de quedar en esta nueva edición del programa.

¿Cuándo será el casting masivo de Gran Hermano Chile?

El casting masivo se llevará a cabo el domingo 25 de octubre en las dependencias de Chilevisión, ubicadas en avenida Pedro Montt 2354, Santiago.

Recuerda que podrás asistir a partir de las 09:00 hasta las 15:00 horas.

En caso de no poder ir de forma presencial, puedes postular de manera online rellenando el formulario que encontrarás en el sitio web de Chilevisión.